900噸天文望遠鏡崩毀！007電影曾取景　才宣布要拆…支撐電纜突斷

▲阿雷西博天文台（Arecibo Observatory）倒塌前的俯瞰圖。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

波多黎各的阿雷西博天文台（Arecibo Observatory）是世界最大的天文望遠鏡之一，也曾在好萊塢007電影場景中出現，望遠鏡的支撐電纜在服役57年後開始裂損，迫使官方於8月關閉天文台並計劃拆除，然而消息才公布不到1個月，懸吊著重達900噸儀器的纜繩於當地時間1日斷裂，失去支撐的天文望遠鏡硬生倒塌。

綜合BBC與CNN報導，阿雷西博天文台建於1963年，電影《007：黄金眼》（GoldenEye）與《接觸未來》（Contact）都曾到訪取景，阿雷西博望遠鏡曾是世上最大的電波望遠鏡，旁邊有3座主支架與鋼纜，懸吊起重達900噸的電子接收器。當地時間1日上午7時55分3座支架斷裂，只剩1條電纜支撐的沉重儀器，便在30秒內掉落到137公尺下方口徑寬達305公尺的反射碟上。

The instrument platform of the 305m telescope at Arecibo Observatory in Puerto Rico fell overnight. No injuries were reported. NSF is working with stakeholders to assess the situation. Our top priority is maintaining safety. NSF will release more details when they are confirmed. pic.twitter.com/Xjbb9hPUgD — National Science Foundation (@NSF) December 1, 2020

▲阿雷西博天文望遠鏡的電纜早先就開始出現斷裂跡象。（圖／路透）

報導指出，自8月以來已有2根電纜斷裂，故須關閉天文台，而官方幾周前更宣布，由於望遠鏡的支撐系統受損，出於安全考量將考慮拆除，沒想到在正式拆除之前，長達304公尺的無線電天線與900噸重的接收器就一夕倒塌。曾在天文台工作26年的高級研究助理費德曼（Jonathan Friedman）向記者描述自己目睹倒塌的瞬間，「聽起來像隆隆巨響，我在尖叫，這是一種飛常深刻、可怕的感覺，無法用言語來表達。」

美國國家科學基金會（NSF）表示，對望遠鏡的崩毀感到悲傷，但因為阿雷西博天文台還有其他科學與教育設施，將尋找方法來維護現場安全，並採取行動減少環境損害，以利善後與恢復其他設施的正常運行。據報導，阿雷西博天文望遠鏡曾於1981年幫助繪製第一張金星表面雷達圖，更於1992年首度發現了位於太陽系外、環繞其它恆星的行星，此外也被用來監測宇宙生命訊號，並追蹤小行星。

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