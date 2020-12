900噸天文望遠鏡崩毀！007電影曾取景　才宣布要拆…支撐電纜突斷

▲阿雷西博天文台(Arecibo Observatory)倒塌前的俯瞰圖。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

波多黎各的阿雷西博天文台(Arecibo Observatory)是世界最大的天文望遠鏡之一,也曾在好萊塢007電影場景中出現,望遠鏡的支撐電纜在服役57年後開始裂損,迫使官方於8月關閉天文台並計劃拆除,然而消息才公布不到1個月,懸吊著重達900噸儀器的纜繩於當地時間1日斷裂,失去支撐的天文望遠鏡硬生倒塌。

綜合BBC與CNN報導,阿雷西博天文台建於1963年,電影《007:黄金眼》(GoldenEye)與《接觸未來》(Contact)都曾到訪取景,阿雷西博望遠鏡曾是世上最大的電波望遠鏡,旁邊有3座主支架與鋼纜,懸吊起重達900噸的電子接收器。當地時間1日上午7時55分3座支架斷裂,只剩1條電纜支撐的沉重儀器,便在30秒內掉落到137公尺下方口徑寬達305公尺的反射碟上。

The instrument platform of the 305m telescope at Arecibo Observatory in Puerto Rico fell overnight. No injuries were reported. NSF is working with stakeholders to assess the situation. Our top priority is maintaining safety. NSF will release more details when they are confirmed. pic.twitter.com/Xjbb9hPUgD