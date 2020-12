槓上推特、臉書！川普發文「狂被審查」怒了　嗆聲否決國防預算

▲美國總統川普放話否決《國防授權法案》。(圖/路透)



記者吳美依/綜合外電報導

美國《通訊規範法》(CDA)第230條(下稱第230條)保護科技公司免於為用戶張貼的內容負責,卻允許實施內容審查政策,釀成「官方形塑政治論述」的質疑與爭議。總統川普剛才推文表示,如果第230條沒有被「完全中止」或廢除,他將被迫否決《國防授權法案》(NDAA)。

川普在貼文中痛批,第230條如同美國送給大型科技公司(Big Tech)的「責任規避」禮物,也是國安與選舉公正性的嚴重威脅,「第230條是《國防授權法案》的一部分,且非常危險又不公平,如果不完全終止,我將被迫明確否決該法案」。他還在文末表示,「現在就奪回美國,謝謝你們!」

.....Therefore, if the very dangerous & unfair Section 230 is not completely terminated as part of the National Defense Authorization Act (NDAA), I will be forced to unequivocally VETO the Bill when sent to the very beautiful Resolute desk. Take back America NOW. Thank you!