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泰貴妃露毛…引爆宮鬥內幕！「同一派系」蠢動　二度密謀除掉她

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▲▼泰皇與寵妃詩妮娜。（圖／CFP）

▲泰王與寵妃詩妮娜合影。（圖／CFP）

記者吳美依／編譯

泰國貴妃詩妮娜（Sineenat）9月復寵後，積極前往各地出席公開活動，地位似乎更加穩固，但上月卻流出千張清涼「露毛照」，再度引爆宮鬥傳言。過去1個月內，至少2名泰國王室觀察人士透露，讓詩妮娜去年一度淪為廢妃、坐牢服刑的同一批宮廷派系如今又再度密謀除掉這位貴妃。

《南華早報》報導，詩妮娜出席公開活動時，不僅細心研究各地文化，舉止穿搭融入當地風俗，也會與支持者熱情打招呼、擺姿勢拍照甚至握手，和疏離神秘的王室形象大不相同，廣受好評。

納裏宣大學（Naresuan University）政治學教授安千南（Puangchon Unchanam）也說，詩妮娜展現出來的公眾形象是為了博取年輕族群的喜愛，因為「她年輕、有活力、美莉、健康、友善且熱愛運動」。

▲泰國貴妃詩妮娜（Sineenat）。（圖／達志影像／美聯社）

▲貴妃詩妮娜復寵後前往各地參加活動，親民作風深得讚賞。（圖／達志影像／美聯社）

儘管詩妮娜上述舉動被讚為「親民」，但其地位與頭銜卻不符合泰國年輕族群的價值觀念，例如一夫一妻、性別平等、女性主義意識型態等等。她的命運受到泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）一人主宰，也不符合民主與平等理念，甚至被視為君主制濫用權力的證據。

詩妮娜恢復頭銜之際，泰國王室對外面臨民主運動的質疑與挑戰，對內爆發宮廷鬥爭。她與皇后蘇堤達（Queen Suthida）明爭暗鬥不斷，2人絕不主動同時公開現身，即使出席同一場活動，彼此也完全沒有互動。

▲▼泰國「皇后」蘇堤達（Queen Suthida）、「貴妃」詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）。（圖／CFP）

▲泰國皇后蘇堤達與貴妃詩妮娜的鬥爭傳聞不斷。（圖／CFP）

長年研究泰國王室的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）上月23日在臉書透露，他8月收到一封裝有記憶卡的信，記憶卡內容就是網路上流傳的貴妃清涼照。他指出，這個時間點與詩妮娜出獄、飛往德國與泰王復合相當接近。

馬歇爾去年11月就曾透露，皇后蘇堤達與長公主帕差拉吉帝雅帕（Bajrakitiyabha）都「強烈反對」恢復詩妮娜頭銜。他大膽斷言，雖然貴妃「很可能自己拍攝這些露骨的照片，傳給泰王」，但相片外流很有可能是皇后陣營的陰謀。

馬歇爾表示，由於泰王「性生活複雜」，因此皇后與貴妃之間的「醜陋權力鬥爭」很可能持續延燒，「這兩個女人之間的激烈競爭是很自然的，但這將導致宮廷不穩與派系鬥爭，很難想像這種局面會帶來什麼好結果」。

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