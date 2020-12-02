沙發下「圓形花斑」以為是布　老闆娘一拉「飄出喘息聲」嚇逃

記者黃翊婷／綜合報導

印度阿薩姆邦最大城市古瓦哈提（Guwahati）日前發生一起「豹」動，一隻大花豹因為不明原因跑進當地某旅館躲藏。起初老闆娘沒有發現異狀，伸手一拉聽到喘息聲才驚覺不對勁，嚇得趕忙打電話向警方報案。

▲印度人民黨議員Parimal Suklabaidya在推特上PO出花豹被安置在籠子裡的照片。（圖／翻攝自推特／Parimal Suklabaidya）

根據《新印度快報》報導，旅館老闆娘穆拉（Mousu​​mi Bora）提到，事發當日是週一（11月30日），她坐在旅館裡的沙發上，從縫隙中隱約可以看到一片密集的圓形斑點，以為那只是布的花紋，下意識就想伸手撿起來，沒想到卻突然聽到粗重的喘息聲，這才驚覺沙發底下躲著一隻野生動物。

穆拉意識到那可能是一隻大花豹後，立即讓旅館裡的所有人躲回房間並上鎖，再打電話通報警方和相關部門前來處理。阿薩姆邦野生動物園派人與警員一同前往穆拉的旅館，花了將近4個小時才讓花豹平靜下來，過程中花豹因為被麻醉槍打中，嚇了一跳又竄進附近的民房，一度引起居民恐慌，幸好最後人和花豹都平安無事。

獲救的花豹被安置在籠子裡，隨後送往阿薩姆邦野生動物園進行觀察，順便檢查牠身上是否有受傷，等到完全復原之後，再進行野放。據了解，古瓦哈提因為四周有許多森林，花豹誤入民宅在當地其實並不是很罕見的事情。