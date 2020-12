亞馬遜重大考古！近13公里長史前壁畫　發現1.2萬年前滅絕乳齒象

▲國外電視台將亞馬遜壁畫的考古探險過程用鏡頭記錄下來,節目預計將於12月播出。(圖/翻攝自Channel 4)

記者張寧倢/綜合外電報導

考古學研究團隊日前在亞馬遜雨林中發現,距今約1萬2500年前冰河時期的巨型岩畫,這幅刻有大量史前生物的岩石壁畫總長將近13公里,包含滅絕超過1萬多年的乳齒象、巨型樹懶與冰河時期的馬和駱駝等,被以橘紅的赤陶色清晰地描繪在岩壁上,讓考古學家讚嘆這簡直是「史前版」的壁畫教堂。

根據《衛報》報導,一支由英國與哥倫比亞所組成的考古團隊於2019年發現了這些岩畫,但因為參與於12月播出的電視節目拍攝而保密至今,發現地點在哥倫比亞的「世界遺產」奇里比克特山脈國家公園(Chiribiquete national park)中,一個尚未被精確命名的偏僻遺址,卻藏有數萬幅藝術畫作,每個轉身都能發現新的一堵畫牆,總長約達12.8公里。

