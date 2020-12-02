亞馬遜重大考古！近13公里長史前壁畫　發現1.2萬年前滅絕乳齒象

▲國外電視台將亞馬遜壁畫的考古探險過程用鏡頭記錄下來，節目預計將於12月播出。（圖／翻攝自Channel 4）

記者張寧倢／綜合外電報導

考古學研究團隊日前在亞馬遜雨林中發現，距今約1萬2500年前冰河時期的巨型岩畫，這幅刻有大量史前生物的岩石壁畫總長將近13公里，包含滅絕超過1萬多年的乳齒象、巨型樹懶與冰河時期的馬和駱駝等，被以橘紅的赤陶色清晰地描繪在岩壁上，讓考古學家讚嘆這簡直是「史前版」的壁畫教堂。

根據《衛報》報導，一支由英國與哥倫比亞所組成的考古團隊於2019年發現了這些岩畫，但因為參與於12月播出的電視節目拍攝而保密至今，發現地點在哥倫比亞的「世界遺產」奇里比克特山脈國家公園（Chiribiquete national park）中，一個尚未被精確命名的偏僻遺址，卻藏有數萬幅藝術畫作，每個轉身都能發現新的一堵畫牆，總長約達12.8公里。

"Although the discovery was made last year, it’s been kept secret until now because it was being filmed for a major Channel 4 documentary airing next month".



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團隊負責人、艾希特大學（Exeter University）考古學教授伊里亞特（José Iriarte），表示，包含滅絕超過1萬2千年的史前大象「乳齒象」（mastodon）、已滅絕的拉丁駱駝（palaeolama）、巨型史前樹懶「大地懶」以及冰河時期的馬，被用赤陶色顏料細緻地刻劃出來，「當我們看到一匹馬，絲毫不需要猜測，因為它是如此細緻，甚至可以看到馬毛。」

報導指出，除了史前生物，壁畫也描繪了魚、烏龜、蜥蜴、鳥類以及許多牽手跳舞或帶面具的人類，這些畫作的年代最早可追溯至1萬2500年前，而且由於氣候濕熱，亞馬遜地區的圖像文物很難保存得如此良好，這次發現的壁畫數量之多，讓學者也為之驚嘆地稱，這簡直是「古代版西斯汀小堂」（Sistine Chapel）。伊里亞特認為，這些只是冰山一角，還有更多待發現的壁畫，一旦新冠疫情趨緩，團隊就會再次前往考古。

（編按：西斯汀小堂是位於梵蒂岡教宗宮內的禮拜堂，以米開朗基羅所繪的穹頂畫《創世紀》、壁畫《最後的審判》而聞名。）