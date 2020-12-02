美聯邦法院文件：司法部正在調查「總統特赦賄賂案」案情內幕曝光

▲美國司法部正在調查一起可能的「總統特赦賄賂案」。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國華盛頓特區聯邦法庭1日下午公布的文件披露，司法部正在調查一起可能的「總統特赦賄賂案」。一些人被指控匯款給白宮與相關政治委員會，試圖換取總統特赦。首席法官豪威爾（Beryl Howell）於8月批准檢方要求，允許調查人員獲取相關通訊紀錄。

CNN引述這份20頁的文件報導，調查單位今年夏末突襲某辦公室，扣留超過50個數位設備，包括iPhone、iPad、筆電、隨身碟、電腦硬碟等等，還有一位以上律師與客戶之間的通訊紀錄。資料中沒有提及案發時間點，且涉案者名字都被修改掉，而目前似乎沒有任何人受到公開指控。

檢方相信，上述數位設備曾經傳送出與犯罪活動相關的電子郵件，包括一項「秘密遊說計畫」與某位已被定罪者的賄賂陰謀，也就是試圖提供「大量政治捐款，換取總統特赦或暫緩執行刑罰」。此外，該調查還涉及某群「白宮高級官員遊說者」涉嫌利用中間人行賄，確保獲得赦免。

▲外界認為，川普很有可能在任期尾聲特赦多名高級顧問。（圖／達志影像／美聯社）



在一般情況下，律師與客戶之間的通訊受到保密特權保護，檢方無法取得；但若涉及犯罪等特殊情況，就不在法律保護範圍內。

檢方向法院請求取得相關證據，成功獲得批准。首席法官豪威爾指出，「獲得總統特赦的政治策略，與某人作為一名辯護律師的角色平行且截然不同」。

值得注意的是，檢方沒有向法官展示出直接付款證據，而是提出某涉案者以政治捐款為籌碼尋求赦免的間接證據。調查人員還在法庭上表示，他們試圖利用這些通訊紀錄「對抗」三名被告，並且完成調查。

外界認為，川普已有多名高級顧問遭起訴聯邦刑事罪名，他在任期尾聲特赦這些忠誠部下的可能性越來越高。

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