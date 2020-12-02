美2家航空「3原因」暫停直飛上海計畫　空服員落地人身自由遭限制

▲美國航空計畫取道南韓再前往中國上海。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美媒「CNBC」於美東時間周二（1日）引述消息人士指出，美國航空和聯合航空經衡量因素後，已經暫停美國 ─ 上海的直飛航班計畫。

報導引述知情人士，美國航空與聯合航空評估直飛的問題，包括空服員在上海落地後須面臨漫長的等待，而且當地住房有限，機組員的人身自由也受到中國當局的限制。

因此兩家航空業者決定採取另一條飛往上海的航線，從美國起飛後，先抵達南韓，再轉往上海。

目前美國航空與聯合航空均為對此做出回應。