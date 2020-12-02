拜登介紹經濟顧問團隊　喊話國會儘快通過疫情紓困方案

▲拜登承諾就職後會積極推動更多紓困措施。（圖／路透社）

文／中央社威明頓1日綜合外電報導

美國總統當選人拜登今天介紹他的高階經濟政策顧問團隊，並呼籲國會通過強有力的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情紓困方案，他承諾下月就職後將採取更多行動重啟經濟。

拜登（Joe Biden）在家鄉德拉瓦州威明頓（Wilmington）表示，國會在他下月20日就職前所通過的任何此類方案，「頂多僅是個開始」。

和拜登一起露面的包括即將出任美國財政部長的前聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）。

葉倫表示，COVID-19疫情和其在美國造成的經濟傷害，是美國人的「悲劇」。

她指出：「有必要採取緊急行動。無所作為將產生不斷強化的衰退，造成更多的破壞。」

團隊成員還包括將擔任經濟顧問委員會（Council of Economic Advisers）主席的普林斯頓大學經濟學家勞史（Cecilia Rouse），這個委員會成員包括經濟學家布謝伊（Heather Boushey）和柏恩斯坦（Jared Bernstein）。

華府智庫「美國進步中心」（Center for American Progress）主席譚登（Neera Tanden）將出任白宮管理及預算局（OMB）局長。