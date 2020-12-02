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中日快捷通道啟動！中旅客防護衣「全副武裝」引熱議：有點超過了

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▲▼日本成田機場。（圖／路透）

▲日本成田機場啟動中日往來便捷通道。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本政府日前重啟中日商務與重要人士往來，開啟了機場的便捷通道，但恢復往來不過幾天，成田機場卻出現許多「全副武裝」穿著包頭到腳防護衣的中國旅客。此舉在日本引起熱議，熟悉傳染病與檢疫工作的日本專家也指出，「這似乎有點超過」。

根據《日本放送協會》（NHK）報導，日本政府於11月30日進一步執行放寬入境限制，針對短期出差與長期派駐等性質人員，恢復中日商務人士的往來。日本截至目前為止已對10個國家和地區，包括南韓與越南等，重啟商務人士往來，不過遊客一律不屬於限制放寬的對象。

另一則NHK的新聞中，卻出現成田機場近日落地的中國旅客中，出現過半數的人都穿著全套防護服，重頭到腳包密包嚴實，僅露出手部、額頭、眼睛與部分頸部。根據航空公司官員指出，中國航班上幾乎一半的乘客都穿著防護服一路飛來日本。

目前中日兩國疫情相對於歐美地區平緩得多，中國則是部分地區出現零星確診，未通報有大規模染疫情形；日本的確診數則比中國多出近6萬例。中國旅客在成田機場的「謹慎」情況，引起廣大日本網友熱議，而曾經在機場檢疫站工作並熟悉傳染病的水野保隆博士認為，中國旅客不必擔心航空公司的防疫措施，但因為機艙較不通風，一路穿著防護服乘機來日本，「似乎有點太超過了」。

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