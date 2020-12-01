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澳軍拿戰死塔利班份子義肢「當酒杯」　華春瑩：澳方倒打一耙

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▲▼華春瑩稱澳方倒打一耙的做法，是為了轉嫁壓力。（圖／翻攝自中國外交部）

▲華春瑩稱澳方倒打一耙的做法，是為了轉嫁壓力。（圖／翻攝自中國外交部）

記者林彥臣／綜合報導

澳洲政府針對菁英特種部隊在2009~2013年之間，參與阿富汗戰爭期間，涉嫌濫殺平民以及其他爭議性行為展開調查。1日又有新的照片曝光，有一名澳洲特種部隊士兵，使用疑似為戰死塔利班份子的義肢當酒杯喝。中國外交部發言人華春瑩也對此回應，澳方倒打一耙的行為，是企圖轉嫁壓力。

根據英國《衛報》（The Guardian）獲得的多張照片顯示，一名仍在服役的軍人，在一間名為「胖女士手臂」（Fat Lady’s Arms）的酒吧喝酒，該酒吧沒有經營許可證，於2009年在烏魯茲甘省（Uruzgan）首府塔林科特（Tarin Kow）由澳洲特種部隊設立於基地內，有些士兵拿著義肢跳舞，甚至當成酒杯喝酒。

據信，這一副義肢屬於一名疑似塔利班份子，他於2009年4月與澳軍SASR 2中隊交戰喪生，這副義肢從戰場上被帶走，被保存在胖女士手臂酒吧裡，一些士兵偶爾會用它喝酒。

對此，中國外交部發言人華春瑩1日在例行記者會上指出，「為什麼澳方一些人會對這個事情作出如此令人詫異的強烈反應？澳方倒打一耙、胡攪蠻纏，其真實目的無非就是想藉這幅畫來轉移視線、迴避矛盾、轉嫁壓力，企圖把國際輿論對澳大利亞一些軍人殘殺阿富汗無辜平民的批評和譴責，轉換成對華示強和示硬」。

衛報原文報導

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