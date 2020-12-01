南韓法務部停職命令遭判不適當！檢察總長尹錫悅「復職」回歸

▲南韓法務部長秋美愛(左)宣布勒令檢察總長尹錫悅(右)停職。（圖／達志影像）

文／中央社記者廖禹揚首爾1日專電

韓國法務部長秋美愛日前突然宣布將檢察總長尹錫悅停職，並要求予以懲戒。法務部監察委員會今天決議此項命令不適切，法院也同意尹錫悅提出的上訴，暫緩停職處分。

韓國法檢對立情勢升溫，秋美愛與尹錫悅就偵查指揮權等問題隔空交戰，秋美愛24日閃電召開記者會，以違反檢察倫理綱領、妨礙偵查、濫用偵查指揮權、洩漏情資及有損檢察機關政治中立性等原因，宣布將尹錫悅停職。

不過，韓聯社報導，法務部監察委員會今天召開會議討論此案，出席的7名委員都認為，要求懲戒並予以停職的處分，以及調查過程都有缺失，為不當處分。

首爾行政法院稍早也通過尹錫悅提出的停職效力中止申請，讓尹錫悅暫時得以復職。

法務部預計4日就此案召開檢察懲戒委員會。

秋美愛今天上午在國務會議結束後前往青瓦台。法務部表示，秋美愛此行是為向總統文在寅報告「現況」，推測應包括對尹錫悅的監察結果及4日懲戒委員會時程等內容。

不過，也有部分分析認為，文在寅可能是與秋美愛面談她與尹錫悅一同辭職的問題。

韓國國務總理丁世均昨天在與文在寅的例行會議中提到，尹錫悅停職問題對國政運作造成相當大的負擔，認為尹錫悅自請辭職是不可避免的結果，並批評檢方內部成群結黨的做法，無論原因如何，對公職人員來說都是不適切的行動。

丁世均雖未直接提及秋美愛，但指出尹錫悅停職造成國政負擔的發言，被外界解讀為做出此決定的秋美愛責無旁貸，可能暗示秋美愛應該一起辭去職務。

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