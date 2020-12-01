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天道盟揪團！逼圍標核電工程…不爽「搓圓仔湯」多付100萬砍包商

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▲▼新士林地檢署外觀。（圖／記者莊喬迪攝）

▲天道盟分會長郭簡村組團圍標核電廠工程，法院裁定羈押禁見。（圖／記者莊喬迪攝）

記者羅志華／台北報導

天道盟同心會分會長郭簡村，涉嫌於2016至2019年間，以強迫、利誘等方式，讓廠商配合圍標台電核一廠、核二廠，以謀取工程利益，又指揮小弟到不配合包商的工地作亂，甚至有包商拒絕郭男勒索，慘遭埋伏砍殺，士林地檢署依違反政府採購法、殺人未遂、恐嚇取財等罪，聲押郭男等人，法院裁定羈押禁見。

郭簡村聯合幾名營造業者，組織圍標集團，並在核一、核二廠的標案中，平時藉分工陪標掌握工程標案，或是以採購案金額8到10%為報酬，向其他公司借名圍標，對於其他想競標的廠商，或以給錢協商（搓圓仔湯）說服退出，或以暴力威脅撤標。

其中，郭男因懷疑許姓業者於2017年間，曾居間操弄其他廠商投標，害他們多付了百萬元「搓圓仔湯」的費用，在2019年3月間找許男談判，並恐嚇索討數百萬元，許男拒絕後轉身要走，不料郭男早已設下埋伏，幾名小弟一見許男，便上前以刀械、棍棒攻擊，剽悍的作風在業界傳開，許多廠商都相當害怕。

士檢指揮專案小組自2020年5月起，陸續約談10多名嫌疑人及證人，又於7月、10月間搜索、查扣相關帳冊，並在11月26日、12月1日，拘提郭男等人到案向法院聲押獲准。

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關鍵字：

核電廠工程圍標天道盟

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