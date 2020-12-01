男友沒有在拍妳！他秀出遊照竟「不見女友」　爆乳比基尼妹成主角

▲泰國一名男子幫女友拍照卻只對焦後方的「爆乳比基尼正妹」。（圖／翻攝自Facebook／Jakapong Thongdee）

記者葉睿涵／綜合報導

拍照是大部分女生在出遊時最重要的事，若男友此時沒當個稱職的「攝影師」，那倆人就很容易起爭執。泰國最近卻有一名男子「求生欲薄弱」，在女友擺好姿勢要他拍照時，竟將鏡頭對焦到後方的「爆乳比基尼正妹」身上，完全不顧照片中的女友已失焦到「幾乎看不見了」。

▲男子不顧女友已在鏡頭前擺好姿勢，一心只想拍下後方「爆乳比基尼正妹」的倩影。（圖／翻攝自Facebook／Jakapong Thongdee）

泰國網站《K@POOK!》日前分享了網友賈卡朋（Jakapong Thongdee）的照片，原來他和女友一同到海邊遊玩時，女友對著鏡頭不斷變換姿勢，要賈卡朋為她留下美麗的倩影。

殊不知，當女友看到照片後才發現，自己在照片中已完全失焦，而照片的焦點全是她身後方，一位身著性感比基尼、上圍豐滿的巨乳正妹。賈卡朋並未透露女友在看到照片後的反應，但他隨即在臉書上分享了女友與另一名女性友人合拍的清晰正面照，並表示，他的照片其實拍得很好。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

東森「得意狗」Q萌嚴選超划算！東風柔韌三層抽取式衛生紙