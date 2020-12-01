「天象不妙！」　印度14歲神童預言「危機再現」：疫苗可能出問題

▲印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）做出最新預言。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）



記者吳美依／綜合報導

印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）因精準預言新冠疫情，知名度暴增。他7月曾經預言，土星與木星將於12月20日結合，釀成比疫情更嚴重的危機，如今在最新影片中提到此事，並且列舉出可能發生的壞事，包括新冠疫苗出現問題。

阿南德在11月8日的影片中表示，全球疫情與經濟6月以來暫時改善，但木星11月20至29日再度進入摩羯座，並與土星結合，意味著11月下旬將爆發危機；土星12月19至29日也會以相同方式與木星相合，對於地球造成不好影響，引發人心恐懼甚至更糟情況，例如戰爭、天災、第二波疫情、經濟崩潰與疫苗問題。

阿南德強調，他並非反對疫苗，而是反對各政府與藥廠倉促研發與使用疫苗的方式。

阿南德表示，多行星相合的災難將在2021年2月前陸續發生，直到木星明年11月離開土星與摩羯座，並且進入水瓶座後，天體事件造成的災難將會逐漸消失，世界又進入新的起點。

阿南德呼籲停止破壞大自然，善待共存在地球上的每個生命，團結起來散播正面情緒等等。他自稱根據占星術、簡單邏輯、印度教經典《吠陀》（Veda）與「對於這個世界的理解」預測未來，公布一切是希望大家避開重大危機。

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