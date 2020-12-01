柯文哲下令封殺日租套房：先堵防疫破口　「以前沒有用力在查」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

針對防疫的邊境管制，台北市長柯文哲日前表示，大概有3個重點，其中一定要堵住日租套房，過去日租套房沒有很用力封殺，「這次我就跟觀傳局講，有風吹草動一定要拿人頭來。」

對於為什麼日租套房要抓這麼緊，柯文哲1日再度表示，因為若有確診者去日租套房，跑出來就慘了，所以才說是一定要堵住的破口。

柯文哲1日赴台北市議會與議長至各委員會感謝議員，對於媒體詢問為什麼日租套房要抓這麼緊，他表示，全世界一天平均新增50、60萬案例，台灣一天可以攔截20幾個境外移入進來，但如果進來就不得了。

柯文哲強調，現在撐住是靠防疫旅館與居家檢疫，但日租套房卻沒有人管理，所以如果有確診者去日租套房，然後跑出來就慘了，所以他才說日租套房是一定要堵住的破口。

柯文哲說，以前他們沒有很用力在查，那時候是睜一隻眼閉一隻眼，「現在是防疫破口，當然要封殺，就這麼簡單！」日租套房要務實處理，但要有長期解決方案，現階段因為防疫要先堵住。

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