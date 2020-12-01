日媒驚爆：川普可能「閃電訪台」！　目的是斷絕拜登後路

▲川普可能在任期倒數期間閃電訪台。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本產經新聞社旗下八卦晚報《夕刊富士》11月30日在頭版撰文指出，美國總統川普連任失利，為了在最後時刻斷絕拜登後路，他可能會在任期倒數的這段期間，採取更多激烈外交舉動。有鑑於兩岸緊張關係升溫、中美貿易戰持續，川普可能會「閃電式訪問台灣」。

政治評論家宮崎正弘在《夕刊富士》撰文指出，川普競選連任失利，他為了讓任內執行的各項政策、退出的各項協議沒有轉圜餘地，打算在任期倒數期間使出殺手鐧，讓拜登上任短時間內也沒有轉圜的餘地，更有可能採取更激烈的預防措施。

其中最重要的一項就是中美關係，有鑑於兩岸緊張關係升溫、台美互相強化雙邊關係，川普可能在最後任期結束前「閃電式訪台」。宮崎正弘表示，若川普真的訪台，那麼將會是改變現代史和亞太地區政經關係的重大事件。

《夕刊富士》在美國大選前也曾指出，川普政府考慮承認台灣國家地位，而北京當局計畫在11月3日美國大選日前後「強襲台灣」，以及日本首相菅義偉身邊有中國間諜潛伏等消息。

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