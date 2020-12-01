40.6分飆升72.8分！2020幸福城市大調查　台中進步8名

▲2020幸福城市大調查，台中進步8名，六都排名第三。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

有媒體公布「幸福台灣-2020縣市幸福指數大調查」，今年中南部表現亮眼，台中市進步8名，六都排名第三，在居住環境、治安、環保等民眾最直接感受的領域，市民都感覺「台中進步了」，尤其在「政府作為」的民調中，台中成績從去年40.6大幅進步到72.8，市府表示，對於每份民調都虛心接受，以平常心當作參考，並持續努力各項市政建設。

這項幸福指數大調查是由「行政院主計總處統計數據」與「民意調查結果」綜合計算出的結果，訪問樣本數達16820份有效樣本，切合主客觀數據，具有一定指標公信力。

民調結果，六都排名大洗牌，去年六都第一是台北市，今年被桃園追過，名次互換，台南市在縣市總排名退步8名，退出六都前段班，台中市則是躍進8名，闖進六都第三名，六都墊底則是高雄市。

台中市不但排名六都第三，更是總排名唯一進步的直轄市，拿下2017年以來最佳成績，今年，台中市長盧秀燕推動「公托公幼倍增」、「美樂地共融公園計畫」、「社會住宅」開工」及「道路燙平專案」全面啟動，舉辦第二屆的台中購物節，在防疫緊縮之下，還能創造90億的消費登陸，有成績，民眾也有實際感受。

在客觀數據方面，台中市民的平均每人可支配所得為35萬2633元，排名全台第五，領先台南市、高雄市，亦是中南部最富裕的城市，從統計數據顯示，2020年台中市暴力犯罪率下降，排名全台第三，就業率、平均壽命、家戶連網率都上升，這也是城市進步的重要象徵。

主觀民調部分，台中市在這次11個民調指標中，分數全部都進步，特別在「政府作為」指標，成績從去年40.6大幅進步到今年的72.8，並高於全台平均的69.7，這代表台中市政府的施政，民眾都看在眼裡，縣市長務實的施政，民意給予最直接的肯定。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來