西雅圖咖啡被踢爆混低價豆　總經理亂嗆「假新聞」挨告：不認罪

記者羅志華／台北報導

西雅圖極品咖啡於2019年10月，遭網媒《食力》爆料在「100%阿拉比卡豆」商品中混低價豆，母公司馥餘實業總經理劉增祥，第一時間發聲明澄清，反嗆媒體不實報導，但案經士林地檢署偵辦，查出西雅圖確有混充低價豆，劉男更認罪吐出千萬不法獲利；《食力》反告劉男，北院1日開庭，劉男稱只是為了保護公司，不認罪。

▲西雅圖咖啡2019年遭爆商品混低價豆，劉姓總經理發聲明嗆假新聞挨告，北院1日出庭否認犯罪。（圖／記者羅志華攝）

西雅圖咖啡遭爆混低價豆後，士檢搜索總公司、廠房，劉男於訊問中坦承在產品裡，混入每公斤價差4、50元的低價咖啡豆，經檢方往前推算，估計不法獲利約千萬元，馥餘為挽救商譽，也隨即繳回1000萬。

但劉男在西雅圖遭爆料時，發聲明控訴報導記者查證不實，並揚言追究法律責任，《食力》不滿被影射假新聞，向劉男提告誹謗；北檢認為，西雅圖咖啡豆經士檢調查，確有混充低價豆的情形，依誹謗、妨害信用罪起訴劉男。

劉男1日出庭表示，他發聲明只是為了保護公司，沒有誹謗的意思，也願意調解；律師補充，馥餘公司委託專業經理人管理西雅圖咖啡，基於信任才會在被爆料時，發聲明反擊，相關措施只是行使正當權利，本案將擇期再審。

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