快訊／國道警察勤務中心主任到石碇登山　失聯一夜生死未卜

▲國道警察局勤務中心主任陳世雄上個月30日到石碇區二格山健行，下午失去聯繫。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

國道警察局勤務中心主任陳世雄上個月30日休假，到石碇區二格山健行，但下午竟失去聯繫，直到本月1日下午2點多，消防員接到報案，目前正要派遣1中隊3分隊前往搜救。

出稿時間：15：04



更新時間：16：33（新增國道警方回應、照片）

國道警回應，本局勤務中心陳姓主任昨（30）日下午請休假，獨自前往新北市石碇區二格山登山步道，隨後音訊全無，1日未上班，本局隨即聯繫其家屬及親友，均不知其下落，至中午時發現其車輛停於石碇登山步道入口前，未見其人，爰報請新北市政府消防局前往搜救。目前警力1名，國道警力14名，消防約19人搜救犬1隻，在登山口前集結成立指揮所，16時20分成2隊入山搜尋。

▲國道警察局勤務中心主任陳世雄，昨天休假到石碇登山卻失聯。（圖／翻攝自陳世雄臉書）

勤務指揮中心主任陳世雄，民國46年出生、現年63歲、中央警官學45期畢業，歷任臺北市政府警察局督察、本局督察長，現為國道警察局勤務指揮中心主任。

▼警、消在登山口發現了陳世雄的座車。（圖／記者陳雕文翻攝）

▼消防員到場集結、搜救。（圖／記者陳雕文翻攝）



