慧眼看天下／台灣人肥胖 「國難」危機找上門？

新聞節目中心／綜合報導

根據衛福部國健署日前公布的最新調查數字顯示，近10年來，十八歲以上成人過重及肥胖的比率攀升，從2009年的38％成長到2019年的47.97％，履創歷史新高沒有下降的趨勢，在台灣，幾乎每兩個人就有一個人有過重及肥胖的問題。雖然說「肥胖不是病』，但胖起來絕對會要人命。在世界人口成長趨緩，越來越往高齡化社會邁進的今天，肥胖絕對是屬於『國難』等級的大問題。《慧眼看天下》第124集就邀請到跨足經營健康事業長達二十年的台灣瘦身女王莊雅清，跟長春藤預防醫學健康管理董事長陳炯瑜，跟主持人黃寶慧一起分享如何做好體重管理，享受生活樂趣。

英美醫界：肥胖恐會讓新冠疫苗無效

台灣已經蟬連好幾年『亞洲最胖國』的封號，在隨處是含糖的手搖飲、炸雞排、小吃美食的包圍下，國人的腰圍越來越中廣，不愛運動、連走路都不太喜歡的台灣人，不知不覺體重越來越重，然而肥胖的人可不單是三高症候群的高風險族群，根據美國北卡羅來納大學營養學副教授謝赫（Raz Shaikh）表示：「過往民眾常打的疫苗，像是流感、B肝、破傷風及狂犬病等，在肥胖的民眾體內，效果總是比普通民眾的效果來的低。」

他強調：「即便是施打疫苗後，染病的機率也是沒有降低，沒有理由相信新冠肺炎疫苗就會有所不同」。但是不是有可能特別替肥胖患者訂製疫苗，專家也坦言：「以目前疫苗研發進度來看很困難。」

持相同看法的不只是美國醫界，連英國國民保健署（NHS）也提出警告，肥胖除了會增加感染風險，變重症和死亡的機率也高於一般人，疫苗效果可能不如預期。所以想要跟疾病保持距離，最好的方式就是做好體重管理。

而看準瘦身跟健康事業有密不可分的關係，台灣瘦身女王莊雅清很早就跨足健康事業，成立了長春藤預防醫學健康管理，除了研發多項抗老保養產品，還經營「體重管理」，透過醫師、營養師跟輔導人員多管道協助肥胖者做好體重管理，已達到健康人生的目標。根據長春藤預防醫學健康管理董事長陳炯瑜表示，多數人對於「體重管理」以為就是減肥，只關注在數字的減少，其實不全是這樣，因為「體重管理」是一門醫學、也是一種觀念的建立，目前透過長春藤預防醫學健康管理輔導的個案裡，有不少成功案例是除了改善自身肥胖的問題之外，也讓家人學會正確飲食跟運動，進一步達到家戶健康的感染效果。

退化性關節炎不是老人病

日前美國關節炎基金會公佈的一項研究估計，在2050年前退化性關節炎至少會影響到全球1.3億人的生活，雖然這當中有比較多的部分是指上了年紀的人，可是近幾年，因為體重造成退化性關節炎的人也越來越多，關於這點長春藤預防醫學健康管理董事長陳炯瑜表示，體重或許是造成退化性關節炎的一個因素，但是近年來也有越來越多因為運動傷害而造成的退化性關節炎，還有年紀超過三、四十歲的族群也可能會被退化性關節炎的毛病給盯上，所以關節一旦出問題，先不要急著買坊間的成藥，而是應該先看門診找出問題的所在，有時候透過減重跟增加肌耐力，的確是可以減緩跟改善退化性關節炎所帶來的不適，但不管如何，生病要找醫生看診對症下藥，還是最有效的方法。

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