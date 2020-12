修復要9億！祝融毀「好人理查號」60%船體　海軍放棄直接讓它退役

▲由於「好人理查號」的維修費用過高,因此美國海軍決定放棄修復,直接將它退役。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

靠泊在加州聖地牙哥海軍基地的美軍兩棲攻擊艦「好人理查號」(USS Bonhomme Richard)7月12日爆炸起火,狂燒4天後才終於滅火。外媒最近報導,海軍最近對「好人理查號」進行全面評估後,發現若要修復該艦,將耗資數十億美元,因此決定將「好人理查號」退役報廢。

DEVELOPING: Eleven sailors transported to hospital with minor injuries after explosion on San Diego naval ship.



Fire broke out aboard the USS Bonhomme Richard around 9 a.m. local time, officials said. https://t.co/4PJxuHWjkF pic.twitter.com/52X00QvLqz