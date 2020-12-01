2款疫苗申請授權　美國衛生部長：聖誕節前可望開始接種

▲美國衛生部長表示，今年耶誕節前，可望開放民眾接種兩款獲授權的新冠疫苗。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



文／中央社華盛頓30日綜合外電報導

美國莫德納公司（Moderna）今天表示，已在美國和歐盟為自家2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗申請緊急使用授權，使得美國在年底前展開第一波接種希望大增。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，莫德納請求美國食品暨藥物管理局（FDA）檢視新增資料，內容顯示莫德納的疫苗防護力達94.1%，在預防重症方面成功率100%。莫德納今天也表示要向歐盟藥品管理局（EMA）申請相關授權。

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國夥伴BioNTech在11月20日也已為他們合作研發的疫苗，向FDA提出緊急使用授權申請，預期12月10日過後不久即可獲准。

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）今天告訴《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News），「我們有望在耶誕節前看到這兩支疫苗推出，開始提供民眾接種。」艾薩表示，將由各州長決定第一波接種對象。

《路透社》報導，美國上週累計110多萬新增病例，約1 萬人病亡。根據路透社分析各州郡通報結果，截至11月29日的一週新增病例少3.8%，死亡病例少3.9%。

不過多名衛生官員說，感恩節假期很可能因為許多檢測中心關閉而使通報數字較低，因此本週數字或許會異常暴增。

醫院在假期期間沒有關閉，或許較能反映疫情真實狀況。美國染疫住院人數在昨天達到近9萬3000人，創下新高。

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