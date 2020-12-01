家中4間廁所牆壁磁磚全爆！　網PO文自嘲：來我家攀岩免收門票

▲游姓女子PO說家中4間廁所磁磚掉光，去她家攀岩免費。（圖／擷取自《宜蘭知識＋》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

真的爆氣！宜蘭游姓女子家中4間廁所牆壁磁磚爆開幾乎全掉光，她苦中作樂PO說：「看吧！

我家師傅都可以攀岩了」、「要來我家攀岩嗎免收門票噢」。網笑說：「這比我阿嬤貼的還糟」、「這太扯！慘啊、誇張」。

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宜蘭住蘇澳的游姓女子PO文說：「真的爆氣的，馬賽某建商的房屋品質就是這樣，9年房子4間廁所的磁磚全爆開過，看吧！我家師傅都可以攀岩了，而且第一次是3樓浴缸那面全爆，再來就懷雙寶時主臥洗到一半霹哩啪啦的我快衝出來去，後來發現牆壁爆出，建商來2樓2間廁所有碰管，全灌泡泡膠，現在是一樓廁所沒拆開不知道還能攀岩啊？」

網友紛紛留言：「這比我阿嬤貼的還糟」、「超扯的」、「這種牛屎堆的貼法沒有不爆的」、「感覺泥作沒有塗滿就鋪上去了」、「工業風」、「趁機做防水、換磁磚、耳目一新」、「 這太扯，而且現在哪有人磁磚背面在丟叭噗的顆粒，只會失敗而已」。

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