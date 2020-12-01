小資女婚禮省錢祭妙招！辦「攝影大賽」賺婚紗照　網曝後果超可怕

▲一位準新娘因為不想聘請專業攝影師為她拍攝婚禮的照片，於是想讓賓客們在婚禮當天參與「攝影大賽」，再由她挑選心儀的照片。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

美國一位准新娘因為預算不足，於是想出了一個好點子，在婚禮當天舉辦「攝影大賽」，讓賓客為她拍下好看的照片，這樣她就可以省下聘請專業攝影師的費用。儘管她的想法十分有創意，但也有網友提醒，她最後很有可能只會拿到大量用手機拍攝的不良照片。

據《每日郵報》報導，這名不願透露姓名的新娘在一個Facebook群組中發文尋求網友們的意見，她表示，她不想為自己的婚禮花錢請專業攝影師，因此計畫邀請賓客們參加她所舉辦的「攝影大賽」，讓所有賓客從各個角度拍攝照片，她最後會把拍得最好的照片當成婚紗照，並為中選的賓客提供一個獎品。

▲網友一面倒認為，新娘舉辦「攝影大賽」將毀掉她的婚禮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網友們立刻在留言區抨擊了這個想法，大多數人表示，這是準新娘人生中的特殊日子，但她最後很有可能只會拿到大量用手機拍攝的不良照片。還有人認為，由於「攝影大賽」存在競爭性，這反而可能會導致她的婚紗照被過度熱情、好勝心強的客人所破壞。

其中一位網友寫道，「當妳走上紅毯或者跳第一支舞的時候，妳的賓客們就會擋住道路，開始對著妳猛拍」，也有網友表示，這樣的想法可能會讓所有賓客都無法專注在婚禮上，甚至會讓賓客與新人都無法盡情地享受婚禮，勸她一定要三思。

有些職業是婚禮攝影師的網友也無奈表示，「我代表世界各地的婚禮攝影師祝你們好運」，而另一位網友則留言，「如果你不想在婚禮上拍出好照片，那就讓你的賓客自己拍吧！」

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