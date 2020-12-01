川普選後民調直落！拜登狂漲至55％　主因全在「共和黨」

▲川普選後民調輸給拜登。（圖／路透、達志影像美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國蓋洛普最新民調顯示，在11月3日大選結束之後，總統當選人拜登的支持度持續攀升至55％，是他2020年以來的最高紀錄；至於仍在各州大打法律戰的川普，支持度則下滑到42％，比選前下滑了3個百分點。

根據蓋洛普（Gallup）最新選後民調，川普的支持度為42％，比選前下滑3個百分點：拜登的支持度則是持續上升來到55％，是他2020年以來的最高紀錄。特別的是，他們兩人支持度的起落關鍵都在「共和黨人」的身上。

數據顯示，拜登選後在共和黨的支持率從6％上升至12％，無黨派支持率則從48％上升至55％，民主黨內部則保持穩定；反觀川普，他在共和黨的支持率下滑了6個百分點，跌至89％。

這項調查是在川普向各州發起法律戰之後進行，儘管訴訟失利，遲遲不認敗選的他仍持續在推特發文質疑選舉舞弊，「我不是為自己奮戰，而是為了7400萬投票給我的人而戰」，還不忘提到，這尚不包括「許多被丟掉的川普票」，就已經成為「美國史上最高」的現任總統所獲票數。

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