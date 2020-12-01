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他母胎出生竟如「未演化完成」人猿　只扒草當主食…開口都是動物叫！

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▲▼真實的「毛克利」如人猿的人類。（圖／翻攝自rifnote.com）

▲真實的「毛克利」如人猿的人類。（圖／翻攝自rifnote.com）

記者陳亭伃／綜合報導

許多人都曾看過卡通電影《森林之子毛克利》，然而在現實生活中，竟真的有這樣的人存在。現年已經21歲的艾力（Ellie）至今都沒有語言能力，非洲當地的醫師診斷，認為他有學習障礙，但類似「人猿」的外表，卻讓艾力自小就受到霸凌，他的親生母親看到兒子天天被人追著跑回家，也常常難過不已。

根據英國《每日星報》報導，艾力出生的時候，外表就異於常人，不僅頭部特別小之外，在行為動作上也特別緩慢，臉部的五官逐漸成熟之後，大家卻發現艾力特別長得像沒有「演化」完全的人猿，甚至就連鼻子、牙齒排列都相當不人類。當地的孩子更因為這樣，時常霸凌艾力，喊他：「猴子」，讓艾力的母親相當難過。

艾力平時也不喜歡進食，幾乎都在森林裡面遊蕩，艾力的母親幾乎天天追著他回家，甚至還要製造小陷阱將他抓住，此外食物部分也都是吃草、挖土，讓當地人都相當不解，然而這些看在艾力母親的眼裡，卻始終相信，「我的孩子就是上帝給的禮物」。

過去艾力曾有拍片的經驗，但從螢光幕前回到現實生活，艾力仍是一個無法自理、沒有語言能力的成人，因此人道機構希望可以幫艾力一家人募款，讓他能夠順利救醫或是上學。

"When he sees people, all he does is run from them."

Daily Star 發佈於 2020年11月26日 星期四
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