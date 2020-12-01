禽流感範圍擴增！南韓京畿道驗出「高病原性」H5N8病毒株

▲南韓京畿道利川市於11月20日驗出高病原性禽流感病毒株，當局對河川進行消毒工作。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓禽流感疫情持續拉警報，除了在野生鳥類發現具高病原性的H5N8病毒，11月底全羅北道井邑市某養鴨場慘被驗出H5型抗體與病毒株，當局緊急撲殺鄰近39萬隻雞鴨，而今（1）日疫情範圍持續擴大，京畿道龍仁市、全羅北道扶安郡也驗出病毒株，慶尚北道尚州市則出現疑似案例，情況令人擔憂！

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓農林畜產食品部1日表示，京畿道龍仁市淸渼川、全羅北道扶安郡東進江皆驗出禽流感病毒株，其中龍仁市早在11月17日時就有野生鳥類被驗出帶有H5N8抗體，目前當局已加強2地防疫措施，並指定扶安郡東進江為特別管理區域。

報導指出，從10月起共有10宗野生鳥類被驗出具有高病原性禽流感病毒的案例，農林畜產食品部將此事定調為危險情況，呼籲雞鴨農應保持高度警戒心，嚴格防堵病毒從車輛、人類、野生鳥類流入的所有可能性。

另外根據《朝鮮日報》，慶尚北道尚州市一處有18萬8千隻雞的養雞場近日不斷傳出雞隻暴斃，造成產卵率大為下跌，且飼料攝取量也不斷減少，為感染禽流感的疑似症狀，在慶尚北道動物衛生實驗所實施簡易篩檢後，結果呈現陽性，若1至3天以內該養雞場被確認為感染禽流感，將實施預防性撲殺、疫調，並發布臨時移動禁止令。

►南韓鴨農確診「高病原性」禽流感H5型！急撲殺39萬隻雞鴨

聽Podcast掌握美選及國際局勢

東森「得意狗」Q萌嚴選超划算！東風柔韌三層抽取式衛生紙