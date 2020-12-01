英男海邊遛狗撿到「美人魚骨骸」超嗨！　專家潑冷水：是羊

▲班·蘭德里科姆表示要將骨骸帶到更權威的機構進行鑒定。（圖為示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

英國一名38歲男子在海灘遛狗，退潮時意外發現了一個「神秘的骨骸」，其尾部形狀就像是一條帶鰭的人骨，當時男子第一個聯想到的就是「美人魚」，認為這就是美人魚的骨骸，令他相當興奮。

根據英國《太陽報》報導，38歲的班·蘭德里科姆（Ben Landricombe）是國防部維護人員，27日他在德文郡普利茅斯的珍妮克利夫海灘遛狗，退潮時在一個小海灣發現了一個骨骸，其尾端形狀相當特別，看起來就像是美人魚的遺骸。蘭德里科姆表示，他將這個骨骸展示給附近的鄰居和朋友，「整個漁村都不知道這應該是什麼，他們的想法都跟我一樣，認為它可能是美人魚的骨頭。」

Mystery remains washed up on beach likened to those of a mermaidhttps://t.co/SenTSrWzYd — The Sun (@TheSun) December 1, 2020

不過一名考古學家在看完照片後，對於此骨骸的興奮程度就大大減少了，因為他認為這應該是綿羊或者是山羊的骨骸；但蘭德里科姆不太相信此說法，他表示要將骨骸帶到更權威的機構進行鑒定，來弄清楚這個骨骸到底是什麼生物。

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