英男海邊遛狗撿到「美人魚骨骸」超嗨！　專家潑冷水：是羊

▲班·蘭德里科姆表示要將骨骸帶到更權威的機構進行鑒定。(圖為示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

圖文/CTWANT

英國一名38歲男子在海灘遛狗,退潮時意外發現了一個「神秘的骨骸」,其尾部形狀就像是一條帶鰭的人骨,當時男子第一個聯想到的就是「美人魚」,認為這就是美人魚的骨骸,令他相當興奮。

根據英國《太陽報》報導,38歲的班·蘭德里科姆(Ben Landricombe)是國防部維護人員,27日他在德文郡普利茅斯的珍妮克利夫海灘遛狗,退潮時在一個小海灣發現了一個骨骸,其尾端形狀相當特別,看起來就像是美人魚的遺骸。蘭德里科姆表示,他將這個骨骸展示給附近的鄰居和朋友,「整個漁村都不知道這應該是什麼,他們的想法都跟我一樣,認為它可能是美人魚的骨頭。」

