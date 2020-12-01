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色公公襲胸惡婆婆刁難　苦命人妻尋短不成還被逼離婚

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人妻控訴長期忍受公公性騷擾、婆婆冷暴力，最後還被婆家和丈夫乾妹聯手設計簽字離婚。示意圖，非本人。（翻攝自https://tutasa.com.uy/）

▲人妻控訴長期忍受公公性騷擾、婆婆冷暴力，最後還被婆家和丈夫乾妹聯手設計簽字離婚。示意圖，非本人。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

異性戀情侶相處最怕「豬隊友」和「乾妹妹」，進入婚姻又怕「婆媳」和「妯娌」關係出問題。一名人妻長期被公公性騷擾、婆婆冷暴力，丈夫和妯娌全然知情卻都沒有積極處理，讓她陷入重度憂鬱，離婚後財產被婆家拿光，前夫又持幼子脅迫她順從。離婚8個月，她終於鼓起勇氣說出這幾年的經歷。

人妻在私密社團發文控訴被公公性騷擾，對方不但常盯著自己的胸部看、藉機摟抱親吻，有時還在媳婦旁邊看情色電影，最誇張的是，甚至曾把手伸進媳婦衣服。人妻崩潰不已，告知丈夫後，丈夫只是向牧師哭訴一番，回家照樣跟自己的爸爸有說有笑，甚至回過頭斥責妻子：「我不是說可以讓妳沒事不用去婆家了嗎，還要怎樣？」 與公婆同住的3個月期間不僅要忍受公公性騷擾，還要承受來自婆婆的精神虐待，放假打掃被嫌不乾淨，洗衣服被嫌不會分類，連晾衣方式婆婆都能有意見，料理方面更不用說。

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婆婆搬走後依舊嘴上不饒人，持續批評媳婦不知足。 公公騷擾她的事不僅全家人知情，連丈夫的「乾妹」也知道，人妻曾表示要舉發公公，被婆家反嗆「沒證據要告去告隨便妳。」人妻懼怕婆家勢力強大，家族中有人當到警察局長，更有人曾任代理市長，連離婚證書都是由丈夫乾妹請「菜鳥律師」擬寫。

承受不住長期壓力，人妻選擇跳河尋短，幸好得就撿回一命，不過婆家利用她剛出院精神恍惚逼她簽字離婚，當時丈夫的乾妹卻在一旁威脅、錄影。離婚後人妻持續活在前婆家陰影下，她想舉發公公卻苦無證據，婆婆也拿走結婚時送媳婦的金飾；而且之前人妻替丈夫付了6萬多元卡費，離婚後乾妹竟企圖將人妻自己買的機車「討回去」。

雖然認為前婆家欺人太甚，但礙於6歲的兒子在前夫手上，對方威脅若不聽話就不讓探視，詢問網友該怎麼做，更不希望有下一個「被婆婆殺了」的故事。 網友憤怒表示：「妳有探視權！」「茲事體大，請教專業律師如何蒐證比較好。」「去區公所問免費法扶」也有網友勸告：「離開了就好」「這樣的狀況用法律可能得不到平反，先讓自己的情緒平穩，顧好自己為先。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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