小心！恐怖海怪「藍環章魚」出沒夜市　可瞬間毒死26人無解藥

▲泰國街頭小吃居然出現高度危險的藍環章魚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

泰國普吉島的海洋生物專家與曼谷海洋與海岸資源部（DMCR）再次警告人們，不要食用泰國當地街頭小吃攤販所出售的藍環章魚，因為這些章魚存在「高度危險」，它的毒液可以殺死26個成年人，致命程度是眼鏡蛇的20倍，可以說是世界上毒性最強的海洋動物之一。

據《普吉島新聞》報導，警方此前接到民眾反映指出，在巴吞他尼（Pathum Thani）的夜市中，有小吃攤將藍環章魚與其他烤海鮮一起用木串串起後售出，而這種章魚是高度危險的。

DMCR運營的普吉島海洋生物中心（PMBC）負責人江傑（Kongkiat Kittiwatanawong）表示，「藍環章魚含有非常危險的毒液，而且毒液的耐熱度高達200攝氏度，即使經過烹煮也難以被消滅，因此人們需要非常小心，無論是烹飪還是銷售海鮮的人，甚至是顧客，吃章魚之前都應該仔細觀察。」

藍環章魚其實很罕見，但在泰國灣和安達曼海還是能被找到。儘管它體積很小，但毒液卻足以在2、3分鐘內殺死26個成年人，致命程度是眼鏡蛇的20倍，可以說是世界上毒性最強的海洋動物之一。而沾染上毒液的人在死亡過程中是非常痛苦的。他們處於癱瘓狀態，但意識完全清醒，也因為心臟停止跳動，患者最後會慢慢地窒息而死。

江傑補充，藍環章魚的身上有著明顯的藍紫色圓環，只要在吃章魚前仔細觀察，就很容易識別；特別要注意的是，目前還沒有抗藍環章魚毒素的血清，因此人們一定要特別小心。

聽Podcast掌握美選及國際局勢