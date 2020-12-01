暗殺內幕曝！「62人菁英團隊」縝密策畫　埋伏擊殺伊朗核武之父

▲伊朗首席核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）於上月27日遭暗殺 。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

伊朗首席核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）被譽為該國「核武計畫之父」，27日遭射殺身亡，案發過程已經傳出許多不同版本。但是，伊朗記者阿瓦茲（Mohamad Ahwaze）如今披露最新詳細內幕，並指控以色列就是幕後主使。

阿瓦茲宣稱從政府當局得到暗殺內幕消息。他說，一共有62人參與本次暗殺行動，12人是受到「海外國安與情報機構」協助、訓練有素的殺手，其中包括2名狙擊手；50人負責後勤支援。但是，這位記者並未提及後勤人員是否身在伊朗。

▲暗殺現場滿地都是爆炸殘骸 。（圖／路透）



根據阿瓦茲說法，殺手們一直嚴密監視法克里薩德，決定趁著目標27日從德黑蘭前往阿布薩市的別墅時行動。他們使用的交通工具包括一輛轎車、四輛摩托車與還有一台裝置炸彈的貨車，隱密埋伏在進城時必經的環型交叉路口，並且提早半小時把附近區域電力切斷。

阿瓦茲接著指出，科學家的車隊由3輛防彈車組成，最後一輛車即將通過時，貨車炸彈瞬間引爆，碎片噴飛至少300公尺。殺手們趁著此刻傾巢而出，對著法克里薩德乘坐的第二輛車瘋狂掃射，最後在毫無傷亡的情況下完成任務。

▲西方國家情報界認為，法克里薩德是伊朗核武發展計畫負責人 。（圖／路透）



▲伊朗高層誓言復仇。（圖／路透）

法克里薩德之死大幅加劇該地區的緊張情勢。伊朗持續指控以色列國家情報機構「摩薩德」（Mossad）是幕後主使，許多知名人士誓言報復。伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）說，德黑蘭的第一優先要務就是「明確懲罰兇手與下令者」。

雖然以色列至今拒絕評論，但一名美國官員與另外2名情報官員卻向《紐約時報》表示，以色列就是暗殺行動的幕後黑手。

美國中央情報局（CIA）前局長布倫南（John Brennan）表示，他不知道誰是兇手，但本次暗殺是「非常魯莽」的「犯罪」，「冒著致命復仇與新一輪區域衝突的風險」。



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