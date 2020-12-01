日少年殺婦姦屍稱「精子讓人復活」　遺體塞櫥櫃…哆啦A夢會幫忙！

▲日本18歲少年福田孝行殺害母女遭判死刑。（圖／翻攝自推特）
記者張方瑀／綜合報導
日本山口縣1999年發生一起震驚全社會的兇殺案，一名18歲少年闖入民宅殺害23歲女屋主後性侵，再殺死僅11個月大的女嬰，接著將兩人塞進櫥櫃，手段相當兇殘。少年出庭時更表示，他認為將屍體塞進衣櫥，哆啦A夢就會幫他解決問題，更認為將精子注入陰道，就能讓人起死回生。由於少年犯後沒有任何悔意，最終在2012年判處死刑確定，成為日本首起「未成年判死」案例。
綜合外媒報導，山口縣光市18歲少年福田孝行在1999年4月14日，打扮成水管檢查工人闖入一間民宅，掐死23歲屋主本村彌生後，再綑綁被害人雙手性侵，接著重摔其11個月大的女嬰致死，隨後將兩人塞進櫥櫃後，竊取屋中財物逃逸。
被害人丈夫返家後，發現家中一片混亂，在櫥櫃發現妻子全裸的遺體後報警，警方才在櫥櫃最上層找到女嬰遺體，福田孝行也在4天後被逮捕。起初辯方想以未成年為由採用少年法，讓福田孝行頂多關8就可出獄，辯護律師更提出一堆荒謬的證詞，引發全民共憤。
光市母娘殺害事件！— 松村尚和(Hisakazu Matsumura) (@matsuhis1) June 27, 2020
犯人の福田孝行受刑者は死刑判決を受けて刑務所で恐怖の日々を送っている。
弁護団は死刑反対論者であり、法廷で理屈の通らない弁護活動をしたが、流石にその論法は通らずに福田孝行は死刑
母娘に合掌。 pic.twitter.com/IqwlSJbFWN
辯方律師表示，福田孝行欠缺母愛，又長年被父親家暴，所以才會將本村彌生認成自己的母親緊抱不放，應屬過失致死。另外，福田孝行受到動漫影響，認為將精子注入陰道內就會使人起死回生，加上他覺得「哆啦A夢」就會幫忙解決問題，才將兩人的遺體放入櫥櫃。
福田孝行在關押期間更曾寫信告訴友人，「一隻公狗某天在路上遇到一隻可愛的母狗，就這樣騎上去……這樣是罪嗎？」、「這世界終究是由惡人獲勝的，等我7、8年後出獄時，你們要舉辦盛大的party歡迎我啊～」還有其他更離譜的信件，顯見他毫無悔意。
廣島高等法院在2008年推翻原本的無期徒刑判決，改判處死刑；被告辯護團上訴後，日本最高法院2012年維持原判，被告死刑確定。目前福田孝行仍關押在廣島拘留所等待伏法，也因為罪刑重大，也讓他成為日本首起20歲以下未成年判死的案例。
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