快訊／奧萬大翻車1死20傷！監理所開罰高統　最高罰到9萬

▲南投奧萬大遊覽車翻覆。（圖／民眾提供）

記者許宥孺／高雄報導

南投縣仁愛鄉奧萬大30日發生一起嚴重車禍，事發當時一輛遊覽車在該處因不明原因翻覆，造成車內21人中，其中1人當場死亡、5人重傷，其餘15人輕傷的慘劇。對此，監理所初步將以違反運管規則19-1條（公司未善盡管理責任），以公路法77-1條開罰高統9千到9萬元。

這起事件發生在30日中午，而當時該部遊覽車是由忘憂草旅行社舉辦的奧萬大1日遊活動，與高統遊覽車公司合作，全團包含司機、領隊在內共有21人，但在行經仁愛鄉親愛村大安路1.5公里處時，車子卻因不明原因翻覆，導致車內1人死亡、5人重傷、15人輕傷之慘劇。另外，該名駕駛也被起底，先前有多達82項的違規紀錄。

對此，監理所初步將以違反運管規則19-1條（公司未善盡管理責任），以公路法77-1條開罰9千到9萬元。另外，勞工局於11月30日下午分別派員至高統遊覽車股份有限公司、忘憂草旅行社進行勞動檢查，因林姓司機相關出勤紀錄及工資清册均置於雇主處(即陳姓車主)，因該雇主現於中部處理善後事宜，尚未即時取得相關資料。

勞工局表示，依雇主電話陳述及比對監理單位所提供之行車數據，初步研判應尚無超時工作之情形；勞工局將限期要求雇主提供出勤紀錄及工資清册以釐清確認，若雇主仍遲未提供，即依未置備勞工出勤紀錄及工資清册，分別裁處雇主9萬至45萬元及2萬元至100萬元罰鍰。勞工局今日將再派員查核。