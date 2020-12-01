英籍男暴斃中山區租屋！下體離奇滲血「電腦留色圖」　法醫逮真凶

▲台北市警中山分局轄內上月中旬發生一起外籍男子猝死下半身遭螞蟻啃咬的離奇案件。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

1名來台教授英語的英籍男子上月12日被發現暴斃在台北市中山區租屋處，警方趕到現場勘驗時，發現這名50多歲的英籍男子下身裸露躺在床上，電腦螢幕還停留在色情網站頁面上，但生殖器有滲血。後來，檢方率法醫到現場相驗，事後根據死者的病歷，了解死者有糖尿病，認為下體滲血疑似遭螞蟻啃咬所致。

據指出，這名英籍男子已婚，妻子人在菲律賓，他是單身到台北1家知名補習班教授英語，與同事關係良好。所以，上月中旬，補習班同事發現平時準時上下班的英籍男子沒有來上課，就跑到死者的租屋處探視，不料卻發生這段離奇死亡案件。

警方接獲死者同事報案，根據現場監視畫面發現死者在上月10日晚間9時許，進到租屋就未出門，也沒有外人侵入，但死者卻在內外褲褪至腳下，下半身赤裸躺在床上，雙手平放在胯下，身旁還有1個仍開機的筆電，頁面停留在色情網站上，檢警初步懷疑死者在觀賞色情網站時手淫，因興奮引發心血管疾病而猝死。

但離奇的是，死者的下體有滲血，檢警本來懷疑是死者施力過當所致，但傷痕又不像是施力所致，最後發現死者有糖尿病症狀，檢警認為是死者留下體液有甜味遭螞蟻前來啃咬，造成下體紅腫。檢警已通知死者家屬來台了解案情並辦理後事。

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