18歲青年猥褻未成年少女　親友氣炸動私刑「圍毆掌嘴+逼灌糞便」

記者葉睿涵/綜合報導

印度北部拉賈斯坦邦(Rajasthan)道爾普爾(Dholpur)一名18歲青年庫馬爾(Deepak Kumar)在房子裡猥褻未成年少女,並在事後被女孩的家人抓住,把他痛打了一頓,還強迫他將一桶糞便吃下去。

▲印度一名青年因猥褻未成年少女而遭私刑。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

綜合印度新聞頻道Times Now和新聞雜誌《Outlook India》報導,這起事件發生在11月26日晚上,庫馬爾在道爾普爾的一所房子裡猥褻了一名未成年少女。少女脫困後立刻逃回家向家人舉發他的行徑。

27日,被害少女的家人帶她到警局報警,並在該區附近四處搜尋。在找到這名涉事的青年後,少女的7、8個家人當場將他圍住痛毆。庫馬爾被當街扇了好幾個耳光外,還被強迫將一桶糞便吃下去。

Rajasthan: A man, who had allegedly molested a girl, was reportedly thrashed & forced to eat faeces in Baseri of Dholpur. Police (in pic) says, 'His relatives say that he was called there by someone and was thrashed by 7-8 people. FIR registered and accused are being looked for." pic.twitter.com/EIVH6wACSx