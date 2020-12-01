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18歲青年猥褻未成年少女　親友氣炸動私刑「圍毆掌嘴+逼灌糞便」

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記者葉睿涵／綜合報導

印度北部拉賈斯坦邦（Rajasthan）道爾普爾（Dholpur）一名18歲青年庫馬爾（Deepak Kumar）在房子裡猥褻未成年少女，並在事後被女孩的家人抓住，把他痛打了一頓，還強迫他將一桶糞便吃下去。

▲▼毆打（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲印度一名青年因猥褻未成年少女而遭私刑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

綜合印度新聞頻道Times Now和新聞雜誌《Outlook India》報導，這起事件發生在11月26日晚上，庫馬爾在道爾普爾的一所房子裡猥褻了一名未成年少女。少女脫困後立刻逃回家向家人舉發他的行徑。

27日，被害少女的家人帶她到警局報警，並在該區附近四處搜尋。在找到這名涉事的青年後，少女的7、8個家人當場將他圍住痛毆。庫馬爾被當街扇了好幾個耳光外，還被強迫將一桶糞便吃下去。

巴塞里警局的警長（SHO）辛格（Bane Singh）證實，遭私刑的青年就是這起猥褻案的嫌犯庫馬爾，目前警方已將其逮捕，並將依猥褻未成年少女罪對他提出控訴，而毆打他的另外7人也同時被帶回警局，案件目前仍在審理中。

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