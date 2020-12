「神秘金屬巨碑」又現蹤！面向羅馬尼亞聖山　刻滿謎樣圓圈

▲羅馬尼亞皮亞特拉─尼亞姆茨(Piatra Neamt)也發現神秘金屬巨碑。(圖/翻攝Twitter@disclosetv)

記者吳美依/綜合外電報導

美國猶他州沙漠日前驚見「神秘金屬巨碑」,雖然如今離奇消失,世界各地討論熱度依然不減。令人意外的是,羅馬尼亞上月26日也發現類似物體,皮亞特拉─尼亞姆茨(Piatra Neamt)的偏遠山丘上矗立一塊閃閃發光的金屬三角柱,高度13英尺(大約4公尺),其中一面正對著「聖山」察河勞山(Mount Ceahlau)。

綜合TMZ、《每日郵報》等外媒報導,羅馬尼亞的金屬巨碑鄰近古老地標「彼得羅達瓦.達契安堡壘」(Petrodava Dacian Fortress),面對著國內7大自然景觀之一、被當地人視為「聖山」的察河勞山。它與猶他州巨碑外觀非常相似,不同的是,每一面都刻滿連續圓圈圖案,頂部呈現傾斜狀。

當地官員對於金屬巨碑的來源感到非常困惑。尼亞姆茨文化與遺產局官員喬薩努(Rocsana Josanu)表示,「我們已經開始研究這塊奇怪巨碑的出現……仍不知道這塊金屬巨碑的主人是誰」。他指出,巨碑位於一個考古遺址的保留區內,如果民眾想要在這裡實施任何建設工程,或者設立某種東西,都必須獲得該局與文化部批准。

美國猶他州公共安全局官員本月針對野生大角羚羊數量進行調查,飛越該州東南部沙漠,卻意外發現一塊神祕金屬巨碑,高約3公尺到3.6公尺,與名導演庫柏力克(Stanley Kubrick)的1968年經典作品《2001:太空漫遊》中發射神祕訊號的石碑幾乎一模一樣。但據土地管理局猶他州辦公室28日聲明,巨碑27日晚間已被不明人士或組織移走。

►美國沙漠神祕巨碑消失!不明人士趁黑夜拆除 關鍵時間點曝光

►美國沙漠驚見「不明金屬巨碑」 網友嚇傻:2020結束前別碰它

聽Podcast掌握美選及國際局勢



NEW - A metal monolith identical to the one recently found in #Utah has just appeared on a hillside in Romania. pic.twitter.com/kR6Kkg23xr