川普怒吼「我是為了7400萬人而戰」！再控大選舞弊　秒被加註警語

記者吳美依/綜合報導

美國總統川普連任失利,至今仍不認輸,持續發動法律戰。他30日在推特發文表示,「我不是為自己奮戰,而是為了7400萬投票給我的人而戰」,還不忘提到,這尚不包括「許多被丟掉的川普票」,就已經成為「美國史上最高」的現任總統所獲票數。

▲川普宣稱,他是為了投票給自己的7400萬人而戰。(圖/達志影像/美聯社)

川普在另外一篇貼文中質疑,「不幸的」喬治亞州州長肯普(Brian Kemp)為何不動用緊急權力,否決該州「固執的」州務卿,進一步要求核查郵寄投票的簽名。他痛批,其陣營原本能夠輕鬆贏得這州,「這簡直就是詐欺的『金礦』」。

川普還指控,如果快速檢查一番,也許會發現,選票數量比信封數量還要多,「如此簡單,如此容易做到。喬治亞州共和黨人非常憤怒,所有共和黨人都很憤怒。搞定它!」

值得注意的是,第二篇貼文已經被推特標註警語,「這項關於選舉詐欺的主張具有爭議」。

I’m not fighting for me, I’m fighting for the 74,000,000 million people (not including the many Trump ballots that were “tossed”), a record for a sitting President, who voted for me!

Why won’t Governor @BrianKempGA, the hapless Governor of Georgia, use his emergency powers, which can be easily done, to overrule his obstinate Secretary of State, and do a match of signatures on envelopes. It will be a “goldmine” of fraud, and we will easily WIN the state....