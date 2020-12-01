頭等艙「邂逅副總裁」女藝人秒暈船！產子才知真相　怒嗆：我更有錢

▲ 女藝人控訴酷狗高管。（圖／翻攝自鳳凰網）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸知名公司副總裁爆出醜聞！廣東廣州簽約女藝人小陶（化名）近日爆料，自己被酷狗音樂副總裁陳英烽騙婚，不僅育有2個月大的兒子，還曾遭2次施暴，而謊言被揭穿後，對方拒絕支付孩子撫養費及房貸尾款。小陶憤怒表示，「我的家境比他好，大概幾個億（人民幣，下同）。吃飯、買衣服都是我花錢，我都有記錄。」

▲小陶的抖音有61萬粉絲。（圖／翻攝自鳳凰網）

據《鳳凰網科技》報導，小陶畢業於北京某所高校，是一家知名文娛企業簽約藝人，她在抖音平台擁有61萬粉絲，去年11月與酷狗副總裁陳英烽在飛機頭等艙相識，後者主動要了她的微信，二人隨後發展成為戀人關係，由於工作原因一直處於廣州、長沙異地狀態。

小陶稱，自己是在懷孕後才知道陳英烽擔任酷狗副總裁，「今年2月1日的時候我發現自己懷孕了，他就讓我從長沙飛廣州當面協商」，4月份兩人籌備婚事，男方在廣州天河區買下一套公寓供她居住。

陳英烽被發現已婚的事實後，表示願意與現任夫人離婚與小陶在一起，但離婚的約定一直未能實現，因此小陶錯過引產的最佳時機。如今陳英烽拒絕支付孩子的撫養費用，對小陶的訴求不予回應。

▲小陶還被2次施暴。（圖／翻攝自鳳凰網）

小陶說，自己的父母在江浙地區從事房地產行業，「我的家境比他好，大概幾個億。每次他來長沙都是我開車去接，吃飯、買衣服都是我花錢，我都有記錄」。根據天眼查，小陶的父親的確擔任了多家民營企業的股東及高管。

目前，小陶的訴求主要有兩方面，希望陳英烽支付孩子18歲以前的撫養費，並且支付廣州公寓房產的貸款。她表示，這套房產雖然是以她的名義貸款，首付是男方支付的，但「拿到房產證的時候我發現，我自己只有10%的房產配額，但需要背負180萬元的貸款」。

天眼查顯示，陳英烽為廣州樂控投資合夥企業股東，出資廣州樂控1.0193%。據悉，廣州酷狗電腦科技有限公司成立於2006年，是中國大陸前四大音樂產品，2017年酷狗音樂被騰訊音樂娛樂集團併購，成為其獨立運營的產品，2018年12月騰訊音樂娛樂集團在紐交所上市交易。

對於陳英烽的在職情況、與小陶的糾紛事件，酷狗音樂表示「暫不方便作回應」。

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