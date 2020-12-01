出於國安考量！　日本政府擬全面淘汰「千架中國無人機」

▲美軍所用大疆科技DJI無人機。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

日本《讀賣新聞》11月30日指出，日本政府原則上決定，各省廳擁有的約千架小型無人機，從2021年度起陸續汰換為高安全性的日製新機種，主因是出於安全保障的考量。報導稱，這實際上就是排除中國製產品。

報導指出，小型無人機透過通訊網路，將拍下的影片、照片與飛行資訊等，儲存在資訊系統中，因未來5G將逐漸普及，可能會有經由網路攻擊竊取無人機情報與無人機操控權的風險。

在此風險下，日本政府規劃從明年度起，對各省廳與獨立行政法人等單位所擁有的無人機運用方式，進行徹底的重新評估。

▲大疆推出「禪思L1」。（圖／翻攝微博，下同）

現行使用的無人機，原則上將在數年內進行汰換，另外，採購新的無人機時將必須事先與內閣官房討論，有義務進行風險評估；若製造過程可能被安裝後門程式、有「供應鏈風險」（Supply Chain Risk）的無人機機種，將不可採購。這一連串措施，都是出自考量中國製無人機。

實際上，日本政府今年春天調查防衛省與警察廳等安保單位之外的各省廳所使用的無人機，發現約1000架的無人機中，幾乎全都是中國大陸大廠「大疆」（DJI）的產品。此前，美國政府曾因擔憂大疆產品可能被竊取情報，而禁止使用大疆的無人機。