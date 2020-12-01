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粉紅超跑名媛「抓交替手法」曝　豪奢趴後離婚！白兔誤信背債4千萬

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邱姓男子（上圖）受邀入股航運公司，因簽署連帶保證文件，背債4,000萬元。

▲邱姓男子（上圖）受邀入股航運公司，因簽署連帶保證文件，背債4,000萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

美妝保養品公司董事長李佳霈，最近以女企業家、慈善家的身分，大量在媒體曝光。但本刊日前接獲投訴，指她與丈夫之前成立航運公司、騙股東當保人，不斷向銀行貸款，最後再與丈夫離婚，李佳霈分得2棟、總價約5千萬元的豪宅，全身而退，卻害股東背負4千萬元連帶債務，一輩子無法翻身。

邱姓前股東告訴本刊，他19歲打工時就認識李佳霈，當時李是高雄知名主題餐廳「現代啟示錄」的主任，他則是工讀生，後來因要入伍服兵役離職，但仍與李保持聯絡。2008年退伍後，邱在李的介紹下，到她丈夫擔任主管的航運代理公司上班。

李佳霈與前夫創立的崴捷航運公司因積欠龐大債務，原址已人去樓空。

隔年，李佳霈和丈夫自立門戶開設航運公司，邱男也跟著2人到新公司一起打拚。一年後，李告訴邱，原本的股東要退股，希望邱能夠承接入股，表現對公司的向心力，邱為感念李佳霈夫妻多年的提攜，便以父親的房子作抵押，向銀行貸款150萬元入股，當時公司股東只有他和李佳霈夫妻3人。

李佳霈與丈夫去年9月在澳門開生日趴，不料隔月便離婚，被質疑惡意脫產。（翻攝自臉書）

邱男入股後不久，李佳霈又告訴他，因為公司需要周轉金，須由2名股東當連帶保證人，向銀行貸款。邱男因為信任李佳霈，認為她不可能害他，加上李佳霈夫妻名下的資產一定比自己多，就算公司未來還不出錢，銀行要追債，也會先找他們，因此同意簽名當保人。隔年，李又要邱再簽文件，向銀行增貸。

邱男說，雖然自己有股東身分，但其實只是一個領薪水和獎金的業務員，完全沒看過公司的財務報表，至於股利分紅，只有一開始領了十多萬元，之後每年都領3萬多元。

李佳霈生活奢華，出國搭頭等艙。（翻攝自IG）

美妝保養品公司董事長李佳霈，最近以女企業家、慈善家的身分，大量在媒體曝光。但本刊日前接獲投訴，指她與丈夫之前成立航運公司、騙股東當保人，不斷向銀行貸款，最後再與丈夫離婚，李佳霈分得2棟、總價約5千萬元的豪宅，全身而退，卻害股東背負4千萬元連帶債務，一輩子無法翻身。

邱姓股東告訴本刊，李佳霈大方炫富，但讓他起疑的是，他知道公司有賺錢，客戶也正常付款，但公司卻不斷貸款，甚至從一家銀行借到四家，最後還向一家民間融資公司借錢，為何李佳霈夫妻不先處理債務？卻花大錢買超跑，讓他匪夷所思，但因公司都有正常繳息，營運狀況也沒有問題，所以他也沒多問。

星捷生技董事長李佳霈（右）與前夫劉權（左），遭控害股東背債4,000萬元。（翻攝自IG）

前年4月，李佳霈突然找了一名吳姓前員工到公司任職，頂替她的股份，並把貸款的保證人改成吳。隔月，李告訴邱男，因為老公玩超跑虧了很多錢，公司快倒了，但要他先按兵不動，等她通知再採取行動，否則被銀行知道就無法脫身。

李佳霈獨資開設生技公司，販售美妝產品，還大手筆找女明星代言。（翻攝自IVYBELLE.starlife臉書）

邱男告訴本刊，他等了一年多，直到去年9月，李佳霈才打電話給他，表示如果想脫身，就趕快跟她一樣，找人頂替股份，並變更銀行貸款保證人，還強調自己盡了告知的義務，在法律上，已經和公司沒有關係，後續的事都與她無關。

聽到李佳霈這麼說，邱男趕緊追問李的老公劉權，劉這才表示，已經沒錢繳息給銀行，並下跪向邱認錯，說因玩超跑賠了3、4,000萬元，要邱和另一名吳姓股東趕快脫產。但當時銀行已向法院提告、要求清償，邱男根本找不到人來接這爛攤子，只好追問劉該怎麼辦？

不料，劉權卻老神在在地說，他已經想到方法，就是找人頭，開設多家公司，並仿效「潤寅案」，偽造不實買賣合約，營造彼此有交易的假象，然後向其他銀行繼續貸款，用「借新還舊」的方式，慢慢處理債務。邱姓股東認為，劉的想法實在太荒唐，不願跟著一錯再錯，最後背負4,000萬元共同債務，無奈離職。

邱男告訴本刊，李佳霈去年10月突然和劉權離婚，夫妻倆在航運公司成立後，購買2棟、總價約5,000萬元的房產，則全歸李。更詭異的是，2人9月一起開趴，隔月就突然離婚，不禁讓人質疑根本是惡意脫產。


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