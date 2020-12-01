中韓「泡菜宗主國」大戰！四川標準獲國際認證　南韓一片怒：小偷

▲泡菜的世界知名度、起源與代表性，是中韓泡菜之爭的癥結點。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

中式泡菜（Paocai）最近贏得了「國際標準化組織」的全球認證，中國官媒則對此大加頌揚；然而此事卻引起了熱愛泡菜（Kimchi）的鄰居 ─ 韓國的舉國反彈，社群網路上掀起一場中韓泡菜大戰，爭奪誰才是泡菜界的正宗與佼佼者。

綜合報導，中國在贏得「國際標準化組織」（ISO）的泡菜認證後，鷹派官媒小報《環球時報》在報導中指出，中國是泡菜國際標準的領導者，「此次由中國主導制定的泡菜國際標準的成功問世，意味著我國的泡菜產業成為了國際泡菜市場的行業標竿，中國泡菜產業的技術標準被世界所認同。」

不過南韓政府對此也有話要說，由於此次ISO所認證、由中國四川省眉山是市政監管局負責主導的泡菜行業國際標準的制定，並沒有「泡菜宗主國」韓國的參與，而且標準是與四川省的醃製泡菜（Paocai）有關，並不適用韓式泡菜（Kimchi），若要將兩者混為一談「欠缺說服力」。

▲韓式泡菜文化廣受歡迎。（圖／取自免費圖庫pixabay）

官方的較勁與釐清態度相對和緩，但社群平台上的網友是另一回事。「完全是胡說八道，就是個竊取我們文化的小偷」，根據路透社引述一名南韓網友在網路上的留言。居住在首爾的28歲網友金雪炫（Kim Seol-ha）則表示，「我看到新聞說現在中國聲稱泡菜（Kimchi）是他們的，而且他們還制定了國際標準，真是荒謬至極。我怕除了泡菜以外，他們還會偷走我們韓服和其他文化的內容。」

部分南韓媒體甚至將此描述為中國「意圖宰制世界」的一環，一些社群媒體的聲音則表示，擔憂泡菜事件會成為北京當局「經濟脅迫」手段的標誌。

對此，中國微博網友紛紛回戰，泡菜是中國傳統的菜餚，而且大部分南韓消費者買的泡菜都是中國製的，「如果你沒有達到（四川）標準，你的就不是泡菜」，「就連泡菜的發音都是源自中國的，還要說什麼？」

四川省眉山是市政監管局提案和獲認證的國際標準提案，是ISO NP 24220《泡菜（鹽漬發酵蔬菜）規範和試驗方法》。南韓農業部在聲明中的回應則是，該項ISO認證的標準，大部分都與韓式泡菜不同。