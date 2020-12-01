美專家引日情報爆料：金正恩家族與北韓高層　已接種中國新冠疫苗

▲北韓領導人金正恩被爆已接種疫苗。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

多家外媒報導根據華盛頓的韓國問題專家與日本2名匿名情報消息人士的交談指出，北韓領導人金正恩及多名家族成員、政府高官，因出於對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的忌憚，已於過去2周內接受中國政府提供的冠狀病毒疫苗注射。

綜合外電報導，美國國家利益智囊中心的資深主任卡齊安斯（Harry Kazianis），從匿名的日本情報人士方面得知，過去2周或3周以內，金正恩家族與北韓政府領導階層均已注射了中國政府提供的疫苗。不過日方情報人員拒絕進一步透露注射的是哪款疫苗。

金正恩上任9年以來，健康問題一直是外界關注的焦點，因為36歲的他不只菸癮重，還有過度肥胖的明顯問題。今年年中短暫的神隱期間，其胞妹金與正頗有接掌北韓政府的態勢，甚至開啟「自走砲」模式與外界開嗆，下令炸毀開城工業區內原先象徵友好合作的兩韓聯絡辦公室，當時也引起外界對金正恩是否突然重病或猝逝，導致政權換新的各項揣測。

疫情爆發至今，北韓僅有數千名「疑似病例」，並外傳出任何確診病例，而官方的強硬超前部署包括早早關閉朝中邊境，以及各項入境限制，也顯現出當局對疫情可能在北韓造成重創的極度憂慮。

目前關於金正恩等人接受中國疫苗一事，尚未獲得任何證實，仍有待北韓和中國官方的反應。