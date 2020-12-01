「粉紅超跑」名媛遭控挪公款開豪奢趴　員工當替死鬼背債4000萬

圖、文／鏡週刊

美妝保養品公司董事長李佳霈，最近以女企業家、慈善家的身分，大量在媒體曝光。但本刊日前接獲投訴，指她與丈夫之前成立航運公司、騙股東當保人，不斷向銀行貸款，最後再與丈夫離婚，李佳霈分得2棟、總價約5千萬元的豪宅，全身而退，卻害股東背負4千萬元連帶債務，一輩子無法翻身。股東指控李與前夫生活豪奢，各自擁有近2千萬元的超跑，還將公款拿去開趴，行徑十分惡劣！

▲星捷生技董事長李佳霈（右）與前夫劉權（左），遭控害股東背債4千萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）

與李佳霈合夥的邱姓前股東投訴，指控她與前夫劉權，11年前邀他入股航運公司，騙他當連帶保證人，向銀行貸款，從500萬元一路增貸到4,000萬元，卻始終只繳利息不還本金。期間，李佳霈夫妻奢華度日，直到2人去年突然離婚、脫產，邱男才發現，自己著了2人的道，成為銀行追債的對象。

邱姓股東告訴本刊，李佳霈夫妻的生活更是豪奢，除了買超跑，她也不避諱在社交軟體大秀自己搭頭等艙、穿香奈兒套裝、提愛馬仕包的相片，這些錢都是航運公司買單。李佳霈去年10月突然和劉權離婚，夫妻倆在航運公司成立後，購買2棟、總價約5,000萬元的房產，則全歸李。更詭異的是，2人9月一起開趴，隔月就突然離婚，不禁讓人質疑根本是惡意脫產。

因為背負4,000萬元連帶債務，邱男自認一輩子無法翻身，目前帳戶完全不能有存款，只能靠打零工與領現金維生，當初邀他入股的李佳霈，最後不僅全身而退，現在還搖身一變，成了女企業家、躋身上流社會，每天吃香喝辣。他除了自責當年的愚蠢，也決心揭開李佳霈的真面目，希望不要再有其他人受騙上當。

針對邱姓股東的指控，本刊致電李佳霈查證，李一聽到前夫劉權及航運公司等關鍵字，便氣急敗壞地回應：「干我什麼事？我為什麼要回答這些問題？」隨即掛斷電話。本刊另致電劉權，但手機不通，訊息也未回，致電航運公司的登記電話，接聽者僅說劉不會到公司，不願多作回應。

美妝保養品公司董事長李佳霈，最近以女企業家、慈善家的身分，大量在媒體曝光。不過本刊日前接獲投訴，指她與丈夫之前成立航運公司、騙股東當保人，不斷向銀行貸款，最後再與丈夫離婚，李佳霈分得2棟、總價約5千萬元的豪宅，全身而退，卻害股東背負4千萬元連帶債務。

2015年，李佳霈因擁有全台唯一的桃紅色藍寶堅尼超跑，登上媒體，她大方接受記者訪問，強調車價高達1,800萬元，是老公從國外訂購、送給她的禮物。李甚至加碼自爆，說她和老公都喜歡速度感，老公也擁有一輛同款不同色的超跑，2人還經常一起參加超跑車聚。

不僅如此，李佳霈對慈善活動也很投入，身兼賽珍珠基金會董事的她，去年在一場慈善晚宴，認購12桌，還提供10件精品上台義賣，加上她出席各種公開場合，總是一身華麗裝扮，很快就成為南台灣社交圈的火紅名媛。

邱姓股東告訴本刊，他當時看到李佳霈買超跑上新聞時嚇了一跳，他知道公司有賺錢，客戶也正常付款，但公司卻不斷貸款，甚至從一家銀行借到四家，最後還向一家民間融資公司借錢，為何李佳霈夫妻不先處理債務？卻花大錢買超跑，讓他匪夷所思，但因公司都有正常繳息，營運狀況也沒有問題，所以他也沒多問。

不過，邱姓股東漸漸發現，李佳霈與前夫創設航運公司之後，又獨資開設「迪古克蒂貿易」及「星捷生技」二家公司，資本額分別只有50萬及100萬元，主要販售絲巾、戒指等小飾品及面膜，規模不大。不過，李佳霈卻經常花錢在高檔飯店舉辦大型發表會，還找藝人及名流參加，這些巨額花費，卻由航運公司支付。

此外，李佳霈夫妻的生活更是豪奢，每年只要跟銀行辦完續貸手續，就會出國開趴狂歡，她也不避諱在社交軟體大秀自己搭頭等艙、穿香奈兒套裝、提愛馬仕包的相片。邱姓股東還說，一般人生日頂多慶祝一天，李佳霈夫妻卻是過「慶生月」，還會找許多親友一起出國，包下渡假村狂歡，這些錢也都是航運公司買單。



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