3大指數齊跌！　美股道瓊收跌271點

美國市場以歷史性的強勁漲勢結束了 11 月，道瓊工業指數本月至今上漲了 12.9％，創下自 1987 年 1 月以來的最佳月度表現，標普500指數和那斯達克指數也分別在上漲了 11.3％ 和 11.9％，均有望創下自 4 月以來的最大單月漲幅。