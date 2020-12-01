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3大指數齊跌！　美股道瓊收跌271點

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▲▼美股,華爾街,股市,。（圖／路透社）

▲道瓊指數今天大跌271.73點。（圖／路透社）

文／中央社紐約30日綜合外電報導

美股道瓊工業指數今天收跌，為30多年來表現最亮麗的一個月劃下句點；而道瓊11月推升力道在於市場預期，2021年經濟將因2019 冠狀病毒疾病（COVID－19）的疫苗問世而復甦。

道瓊指數今天大跌271.73點或0.91%，以29638.64點作收。

標準普爾指數下挫16.72點或0.46%，收在3621.63點。

科技股那斯達克指數小跌7.11點或0.06%，收12198.74點。

 
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