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美政權交接下一步！　拜登賀錦麗開始聽取「總統每日情報簡報」

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▲▼拜登與賀錦麗。（圖／路透）

▲拜登與賀錦麗開始聽取總統每日情報簡報。（圖／路透）

文／中央社德拉瓦州威明頓30日綜合外電報導

美國總統當選人拜登（Joe Biden） 和副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）今天將開始接獲全美最敏感的國家機密，以備在明年元月20日就職。

拜登和賀錦麗所將接獲的是高度機密的「總統每日簡報」（Presidential Daily Brief），內容是美國情報系統所蒐集最重要的情報摘要，由國家情報總監辦公室（ODNI）匯集編寫並提交。

即將卸任的川普總統11月24日批准將簡報送交一份給拜登，也就是在川普政府批准正式展開向拜登交接過程的次日。

目前還不確定，簡報如何提供給拜登與賀錦麗，因為簡報是因應現任總統的需要和興趣而製作，比如川普閱讀的簡報側重於圖象，而且他偏好紙本；前任總統歐巴馬則是在有安全防護的平板電腦上看簡報。由於事涉敏感，簡報通常由一名職業情報人員親自提交。

歐巴馬的回憶錄中寫道：「某一天我可能讀到索馬利亞的恐怖主義基層組織，或伊拉克動亂，或是中國與俄羅斯正研發新式武器系統。簡報幾乎永遠會提到潛在的恐怖主義陰謀，而無論如何含糊、消息來源如何薄弱或如何不可行，這顯示情報界已盡職調查，以免招致如同911事件後的批評。」

回憶錄中並說，當時的第一夫人蜜雪兒．歐巴馬稱，總統每日簡報是「死亡、毀滅和恐怖大全」。

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