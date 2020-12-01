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馬來人逼車比中指再譙：華人豬！　馬國空姐追車卻遇「假車禍」

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▲▼車禍。（圖／示意圖／取自pixabay）

▲示意圖，空姐駕駛出租車遭對方逼車，不慎追撞。（示意圖與本文無關／取自pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

馬來西亞日前發生一名華裔空姐遭受種族歧視字眼辱罵後，又掉進假車禍陷阱的事件，最終被人腳踹頭部受傷，還得央求一旁圍觀卻不願幫忙的路人報警。

根據《中國報》報導，馬來西亞新山陳姓空姐11月28日駕駛出租車輛，在路上被一名目測30多歲的馬來人從後方按喇叭，還在兩車並行時聽見對方出言辱罵「華人豬」（Cina Babi）。不甘受辱的她便駕車尾隨對方，想上前找對方理論。

令空姐納悶的是，對方在行駛過程中多次故意緊急剎車，類似逼車的情況一再發生，而混亂情況下她一個不小心，便撞上對方車尾。此時她打算下車和對方討論車禍後續的處理事宜，但對方並未停下，而是繼續驅車前行。

猜想對方是要找合適的地方停車，空姐只好跟著繼續前進，但路愈走愈奇怪，擔憂人身安全的她打算迴轉去警局報案，卻被馬來男捧起的大石頭砸重引擎蓋。由於她開的是出租車，甚至不曉得怎麼鎖車門，駕駛座車門一下就被打開，她也被對方出腳踹中頭部。

空姐表示，當時現場有很多人圍觀，卻沒人願意伸出援手，手機不見的她還得央求路人，他們才幫忙報警。她目前身體狀況大致無礙，已接受電腦斷層（CT）掃描；報導未指出警方是否有進一步行動。

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