高材生疑破解刮刮樂公式！一天「爽中61張」抱走1.7億

記者柯振中/綜合報導

美國名校的4名畢業的高材生連續刮中66張刮刮樂,已經有18個月中獎,甚至創下單月兌換61張獎券的紀錄,贏得了超過美金600萬元(約新台幣1.7億元)的獎金。有消息指出,這4名高材生疑似破解了刮刮樂的中獎模式,目前警方已介入調查。

綜合外媒報導,這四名高材生畢業於普林斯頓大學(Princeton University),為首的是名為曼努埃爾(Manuel Montori)的男子,他找了3名校友,創立了一家名為「Black Swan Capital LLC」的公司。

4人在印第安納州(State of Indiana)、密蘇里州(State of Missouri)、華盛頓州(State of Washington)與哥倫比亞特區(Washington, D.C.)持續中獎,得到超過美金600萬元的獎金。

加州大學(University of California)伯克利分校的統計學教授菲利浦(Philip Stark)指出,4人若非找到了中獎的公式,就是世界上最幸運的人了。

據了解,曼努埃爾已經連續18個月中獎,還曾創下一天兌獎61次的紀錄。不過,有商家的店員指出,4人來購買前,會先撥打電話,詢問店內還有多少張刮刮樂,接著把剩下的全都買走。

換算下來,4人在每間店至少花了美金4萬8,000元(約新台幣135萬元),截至目前至少在刮刮樂上花了美金200萬元(約新台幣5,600萬元)。

據悉,4人說明,他們正在進行研究,相關成果後續會公布在社交媒體上。對此,目前警方正在調查,4人是否已尋獲破解公式,依此購買刮刮樂,中獎金額才會這麼高,若真的破解的話,將依法查辦。

