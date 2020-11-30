高材生疑破解刮刮樂公式！一天「爽中61張」抱走1.7億

▲美國4名高材生疑似找到刮刮樂的中獎模式。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

美國名校的4名畢業的高材生連續刮中66張刮刮樂，已經有18個月中獎，甚至創下單月兌換61張獎券的紀錄，贏得了超過美金600萬元（約新台幣1.7億元）的獎金。有消息指出，這4名高材生疑似破解了刮刮樂的中獎模式，目前警方已介入調查。

綜合外媒報導，這四名高材生畢業於普林斯頓大學（Princeton University），為首的是名為曼努埃爾（Manuel Montori）的男子，他找了3名校友，創立了一家名為「Black Swan Capital LLC」的公司。

4人在印第安納州（State of Indiana）、密蘇里州（State of Missouri）、華盛頓州（State of Washington）與哥倫比亞特區（Washington, D.C.）持續中獎，得到超過美金600萬元的獎金。

▼4名高材生疑似破解公式，贏得高達新台幣1.7億元的獎金。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



加州大學（University of California）伯克利分校的統計學教授菲利浦（Philip Stark）指出，4人若非找到了中獎的公式，就是世界上最幸運的人了。

據了解，曼努埃爾已經連續18個月中獎，還曾創下一天兌獎61次的紀錄。不過，有商家的店員指出，4人來購買前，會先撥打電話，詢問店內還有多少張刮刮樂，接著把剩下的全都買走。

▼有商家指出，4人會先打電話來確認，還剩多少張刮刮樂，接著全部包貨。（圖／取自免費圖庫pixabay）



換算下來，4人在每間店至少花了美金4萬8,000元（約新台幣135萬元），截至目前至少在刮刮樂上花了美金200萬元（約新台幣5,600萬元）。

據悉，4人說明，他們正在進行研究，相關成果後續會公布在社交媒體上。對此，目前警方正在調查，4人是否已尋獲破解公式，依此購買刮刮樂，中獎金額才會這麼高，若真的破解的話，將依法查辦。

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