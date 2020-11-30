　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

搭機前座女「長髮披椅背」！她暴怒拿口香糖黏住…整搓浸到咖啡裡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃心瑀／綜合報導

坐飛機遇到討厭的乘客怎麼辦？近日網路上流傳一段影片，一名乘客發現前座的女子將整頭長髮掛在椅背上，導致她連前方的螢幕也看不到，一氣之下她先是用口香糖把散亂的頭髮黏住，隨後再把頭髮浸到咖啡裡；儘管有人稱這個影片是假的，但仍有超過960萬次的觀看次數。

根據《太陽報》報導，該支影片被上傳到TikTok，從影片中可以看到前方的金髮女子戴著耳機跟帽子，並將整頭長髮披散在椅背上，絲毫不在意後面的位置上是否還有別人；而後方的女子似乎是氣不過如此沒品的行為，先是用口香糖把前方散落的頭髮黏住，隨後更拿著整搓頭髮直接泡到咖啡杯裡。

除了口香糖跟咖啡，後座女子還用指甲剪把頭髮剪掉。報導中指出，許多人看完影片之後認為這是刻意的演出，前方女乘客的頭髮應該是假的，不然怎麼可能被觸碰到了都還沒有任何反應。儘管如此，該部影片的觀看次數仍超越960萬次，十分的高。

ET快訊
秋冬專案明啟動！8大場所沒戴口罩「最重罰1.5萬」
大雨灌5縣市！急凍14°C「玉山夜降初雪」有望
曾說不變性卻自打臉　小A辣認很痛苦「是為媽媽」
微博瘋傳女大生賣淫得愛滋！全校男生嚇壞驗血　校方急回應
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

高材生疑破解刮刮樂公式！一天「爽中61張」抱走1.7億

搭機前座女「長髮披椅背」！她暴怒拿口香糖黏住…整搓浸到咖啡裡

全隊減薪　英足俱樂部行政總裁買名車寵妻惹來批評

疑聖戰士鎖定「收割稻米」工人…襲擊農場　奈及利亞110人慘死

漁民散步遇上「淺色石頭」！搬回家測100公斤　瞬間進帳9500萬

莫德納疫苗最新數據「超過94％有效」　擬申請FDA緊急許可

法男犧牲手指頭救海鷗　一咬成功掙脫兩公斤章魚魔掌

下半身脫光光！「女上男下」公廁待超久　巡警硬開門傻了：旁邊還有

印度5歲女童遇害雙眼、腎臟全不見　父母淋油控訴反被拘留

原來要傳給他！貴妃「露毛照」真相反轉　外流意外曝泰王特殊愛好

蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」

蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

峮峮替小鬼「許下第一個生日願望」　PO照挨罵消費..KID.鬼鬼反擊酸民：關你屁事

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

小鬼37歲冥誕..峮峮穿他「生前最後設計」　「AES首辦大秀」好友全空時間力挺

連晨翔撩周曉涵「好多第一次都給妳」　誤喊「曉恩」...她一秒變臉：叫她出來！

日爆紅男自稱「真人版城之內」國3因下巴太長遭甩從此0戀愛

湯姆．克魯斯上身？他4肢緩慢著地 讓手扶梯維持怠速...躲過感應點

桃園南北之爭！桃園真D超無聊？ 車站臭又醜？中壢人：出站即出國

高材生疑破解刮刮樂公式！一天「爽中61張」抱走1.7億

搭機前座女「長髮披椅背」！她暴怒拿口香糖黏住…整搓浸到咖啡裡

全隊減薪　英足俱樂部行政總裁買名車寵妻惹來批評

疑聖戰士鎖定「收割稻米」工人…襲擊農場　奈及利亞110人慘死

漁民散步遇上「淺色石頭」！搬回家測100公斤　瞬間進帳9500萬

莫德納疫苗最新數據「超過94％有效」　擬申請FDA緊急許可

法男犧牲手指頭救海鷗　一咬成功掙脫兩公斤章魚魔掌

下半身脫光光！「女上男下」公廁待超久　巡警硬開門傻了：旁邊還有

印度5歲女童遇害雙眼、腎臟全不見　父母淋油控訴反被拘留

原來要傳給他！貴妃「露毛照」真相反轉　外流意外曝泰王特殊愛好

花經費28萬！六合夜市「辦桌免費吃」只發試喝杯　高雄市府怒解約

秋冬專案上路！8大類場所強制戴口罩　違者「最重罰1.5萬」

高材生疑破解刮刮樂公式！一天「爽中61張」抱走1.7億

中職／富邦剩下55人　蔡承儒：透過釋出名單再進行補強

鄭容和親自宣布檢測結果！Stray Kids全員陰性「明起照常活動」

Uber今發布人事異動　台灣區總經理由楊思祥出任

中職／張詠漢受傷遭釋出　秉持初衷為理想打拼

肯納基金會打造全台首創莊園社福大樓　魏應充出一份力

秋蟹肥美好誘人　醫師：這些人不宜多吃！

大雨來了！5縣市再灌水彈「玉山夜降初雪」有望　2波變溫急凍14°C

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

國際熱門新聞

翁死於新冠　火化2天後「復活」回家

他脫光硬上繼女被妻撞見！拋童後跳樓

火球突降日本夜空　民眾驚：世界末日

親人惡作劇害死　男童遭電梯夾殺

百年老宅牆壁挖出酒瓶！伯爵遺產曝

快訊／拜登受傷了！將進行骨科檢查

貴妃露毛照　意外曝光泰王特殊愛好

Zappos創辦人辭世　火災重傷身亡

南韓學測倒數4天！疫情延燒補習街　高3生確診

紅髮辣女VS.240公斤巨漢！1回合猛擊27拳奪勝

川普8600萬台幣「丟水裡」威州重計票結果出爐

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

18歲少女「下面滑出小寶寶」！

下半身脫光光！「女上男下」公廁待超久

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

全新144秒影片曝！網紅家家露點還羞笑

女大生賣淫寫「姆苟日記」！傳染愛滋…全校男生衝驗血

買4600個購物袋洗發票中獎機率！　財政部回應了

屏東喝喜酒！隔壁桌「全是超大咖」

運動會當義工！辣媽「真理褲解放美腿」暴動了

網紅為10萬脫衣露點！內行爆「5招破解假胸」

即／全台首例！桃園監獄驚傳1人確診

獨／台女自慰次數曝！女醫說出臉紅內幕

周湯豪名字被打錯變「粥湯蠔」！本人罕見暴怒開戰

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

小S「透視bra」突襲強吻！　下秒狠瞪嗆「看三小」...蔡依林罕爆粗口回擊

太極傳人挑戰徐曉冬！12秒內認輸投降

即／南投奧萬大遊覽車翻覆！「1命危、5重傷」搶救中

快訊／新冠肺炎暴增24例境外移入

更多

最夯影音

更多
蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」

蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」
蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

峮峮替小鬼「許下第一個生日願望」　PO照挨罵消費..KID.鬼鬼反擊酸民：關你屁事

峮峮替小鬼「許下第一個生日願望」　PO照挨罵消費..KID.鬼鬼反擊酸民：關你屁事

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面