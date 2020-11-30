疑聖戰士鎖定「收割稻米」工人…襲擊農場　奈及利亞110人慘死

▲稻田。（圖／取自免費圖庫pixabay）



文／中央社

聯合國人員今天表示，奈及利亞東北部28日發生襲擊農場工人事件，造成至少110人死亡，被認為是聖戰士所為。這是今年平民死亡最慘重的一場襲擊。

攻擊事件發生在聖戰士作亂10多年的波諾州（Borno State），並且和這個州舉行拖延已久的地方選舉同一天。

聯合國駐奈及利亞人道事務協調員卡隆（Edward Kallon）在聲明中表示：「非國家武裝團體在波諾州首府邁杜古利（Maiduguri）附近的村莊，對平民發動可怕的襲擊，讓我感到憤怒和震驚。」

「在這次襲擊中，至少110名平民遭到無情殺害，許多人受傷。」

最初死亡人數為43人，然後又有至少70人死於28日的大屠殺。

有些當地人把這次襲擊歸咎於伊斯蘭激進團體博科聖地（Boko Haram）武裝分子所為，但是布萊爾研究所（Tony Blair Institute）分析家布卡提（Bulama Bukarti）說，恐怖組織「伊斯蘭國西非省」（ISWAP）在當地更為活躍，「可能是罪魁禍首」。

這波暴力攻擊集中在波諾州首府邁杜古利附近的科舒貝村（Koshobe），襲擊者鎖定收割稻米的農場工人。親政府的反聖戰士民兵表示，襲擊者綁住這些勞工，割開他們的喉嚨。

卡隆說，襲擊者是「騎摩托車的武裝人員」，也攻擊這個地區的其他社區。