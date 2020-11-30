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要求撤1張圖！澳總理嗆中國要感到羞恥...趙立堅反將推文「置頂」

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▲▼澳洲,軍武,國際軍武。（圖／路透）

▲澳洲軍人在阿富汗濫殺平民。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

中澳關係持續惡化，中國外交部發言人趙立堅今（30）日在推特上發一張圖片，事後被澳洲總理莫里森（Scott Morrison）強烈譴責，要求中國道歉並刪文。不過，趙立堅卻反將貼文置頂，相當符合中國「戰狼外交」的風格。

事實上，澳洲軍方日前披露，其特種部隊在阿富汗「非法傷害」39名平民，涉嫌犯下戰爭罪。而趙立堅也發了一張圖諷刺，畫面只見一名澳洲軍人拿刀抵在阿富汗的牧羊男孩的脖子上，下方還寫著一句「別害怕，我們會為你帶來和平！」

▲▼中國外交部發言人趙立堅將爭議推文置頂。（圖／翻攝趙立堅推特）

▲中國外交部發言人趙立堅將爭議推文置頂。（圖／翻攝趙立堅推特）

趙立堅貼文一出，莫里森公開譴責，除了要中國立即道歉且刪除圖片，還嗆貼文「不僅噁心且令人反感」，「這令人不齒，沒有任何藉口可以合理化這樣的行為。中國政府應該為這則推文感到羞恥。」但趙立堅不但沒道歉，還將貼文置頂，態度強硬。

據悉，趙立堅附上的圖，其原作是「烏合麒麟」，他常以諷刺、甚至攻擊西方國家的畫作，受到陸網友的吹捧，且之前也曾畫圖諷刺香港抗議運動，在澳軍屠殺39名平民後的新聞一出後表示，這些報導指出一些西方國家的虛偽，「他們喜歡把自己看作是人權和自由的捍衛者。」

▲▼ 澳洲總理。（圖／路透）

▲ 澳洲總理。（圖／路透）

對此，趙立堅同事、中國外交部發言人華春瑩則表示，澳洲軍方日前披露的細節令人震驚和毛骨悚然，包括將成年男子和男孩集中起來槍殺或蒙眼割喉；將2名14歲男孩割喉後裝入口袋投入河流；要求新兵槍殺戰俘以「練手」等。澳方這些殘暴罪行受到了國際社會一致的強烈譴責和聲討。

華春瑩續指，澳方對趙立堅的貼文反應如此強烈，說明澳洲有些軍人冷酷殺害阿富汗無辜平民有理，但有人譴責這種冷酷罪行反而無理嗎？阿富汗人民的命也是命！澳政府應該做的是深刻反思並將兇手繩之以法，向阿富汗人民作出正式道歉，並向國際社會鄭重承諾永遠不再犯這種可怕罪行。

▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

▲華春瑩。（圖／CFP）

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